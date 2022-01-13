В Тульской области увеличилось число доноров

Фото: Министерство здравоохранения Тульской области

Тульская областная станция переливания крови продолжает привлекать новых доноров. За последний год их число увеличилось на 15% — до 9200 человек.

— В этом году студенты колледжей, техникумов и вузов стали активно принимать участие в донорских акциях. Их помощь позволяет поддерживать запас компонентов крови на достаточном уровне, — сказала главврач Тульской областной станции переливания крови Ольга Кудряшова.

Донорская кровь необходима при оказании помощи участникам ДТП, лечении заболеваний печени, крови, онкозаболеваний. Кроме того, компоненты крови используют при хирургических операциях и сложных родах. Ежегодно на станции переливания заготавливается более 13 500 литров крови.