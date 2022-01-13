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В Тульской области увеличилось число доноров
Фото: Министерство здравоохранения Тульской области

В Тульской области увеличилось число доноров

Ежегодно жители региона сдают более 13 500 литров крови.

Тульская областная станция переливания крови продолжает привлекать новых доноров. За последний год их число увеличилось на 15% — до 9200 человек.

— В этом году студенты колледжей, техникумов и вузов стали активно принимать участие в донорских акциях. Их помощь позволяет поддерживать запас компонентов крови на достаточном уровне, — сказала главврач Тульской областной станции переливания крови Ольга Кудряшова.

Донорская кровь необходима при оказании помощи участникам ДТП, лечении заболеваний печени, крови, онкозаболеваний. Кроме того, компоненты крови используют при хирургических операциях и сложных родах. Ежегодно на станции переливания заготавливается более 13 500 литров крови.

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вчера, в 21:21 0
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