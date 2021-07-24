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В Туле прошла областная Спартакиада трудящихся
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле прошла областная Спартакиада трудящихся

В состязаниях приняли участие около 400 человек и 12 муниципальных образований.

24 июля в Веневе прошла Спартакиада трудящихся Тульской области. Это ежегодные соревнования, организованные региональным министерством спорта. Они собирают на своей площадке спортивные команды предприятий со всего региона.
 
В состязаниях приняли участие порядка 400 трудящихся из 12 муниципальных образований. Это сотрудники предприятий и компаний, где особое внимание уделяется физкультуре и спорту для сплочения сотрудников.
 
«Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев отметил, что в регионе идет активная работа для реализации показателей, обозначенных указом Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни» нацпроекта «Демография» в Тульской области организуются мероприятия по вовлечению жителей региона в систематические занятия спортом», — сообщает пресс-служба областного правительства.
 
 
В программу спартакиады трудящихся вошли такие виды спорта как: волейбол, городошный и гиревой спорт, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната, плавание и шахматы.
 
В командном зачете победителем стала сборная Новомосковска, на 2 месте — команда Тулы и на 3 — сборная Узловой.
 
Победителей и призеров в командном зачете наградили грамотами и медалями. Также они получили возможность войти в состав сборной команды Тульской области для участия в VI Всероссийской спартакиаде среди трудящихся, которая пройдет в сентябре 2021 года в Калуге.
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