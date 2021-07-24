«Локомотив» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

Российская Премьер-лига возвращается! Болеем за оружейников вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

19' Владение мячом 62% на 38% в пользу «Локо».

18' «Локомотив» атаковал по левому флангу, футболисты скинули пас в центр штрафной, но передача не прошла — Новосельцев головой выбил мяч подальше от ворот.

14' Смолов опасно приблизился к штрафной «Арсенала» — Костадинов мяч у соперника забрал.

12' «Арсенал» на несколько минут прижал «Локомотив» к воротам. Но пока безуспешно.

11' Снова Ткачев простреливал по воротам — Гилерме отправил мяч на угловой.

10' Ткачев подавал угловой, Баринов отправил мяч за пределы поля.

9' Неплохую комбинацию разыграли арсенальцы. Ее завершил Зурико — головой пробил по воротам, но не точно.

7' Смолов сместился в центр, обработал мяч и пробил из-за пределов штрафной. Вратарь Шамов на месте.

5' Арбитр обратился к VAR — проверяют, был ли офсайд или всё же надо засчитать гол. Проверка показала, что футболист «Локо» был вне игры.

4' Крыховяк отправил мяч в ворота Шамова, но уже после свистка. Боковой арбитр зафиксировал офсайд.

2' Камано сбил Смольникова, арсенальцы быстро разыграли штрафной. Буквально через минуту на газоне оказался Смолов — его подтолкнул Сокол.

1' Матч начался. Вперед, «Арсенал»! Удачи в новом сезоне. Не подведи!

0' Главный судья матча Игорь Панин.

0' Ваши прогнозы, друзья? Кто победит? Как покажет себя «Арсенал»? Делитесь мнением в комментариях!

0' В стартовом составе у «Арсенала» сразу пять новичков!

0' Интересные факты о матче.

Ни разу в стартовом матче чемпионата тульская команда не побеждала.

Пять раз из шести стартовых игр в РПЛ оружейники не забивали ни одного мяча.

0' Команды уже на стадионе. Смотрим фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

0' Статистика встреч «Арсенала» и «Локомотива» в инфографике:

0' Парфенов в большом интервью клубной пресс-службе рассказал о предстоящем сезоне. Смотрим:

0' Для красно-желтый этот матч станет первым официальным в сезоне. А вот «Локомотив» уже успел сыграть против «Зенита» в матче за Суперкубок. Выиграли питерцы со счетом 3:0.

0' Новый сезон — новая команда. У «Арсенала» значительно обновился состав. Новички оружейников — защитники Игорь Смольников, Аксель Бьёрнстрём, Даниил Степанов, Иван Новосельцев, Урош Радакович. Полузащитники Аяз Гулиев, Зурико Давиташвили. Нападающий Евгений Марков. Вернулись в команду хорошо знакомые тульским болельщикам Ламек Банда и Александру Тудорие.

Из «Арсенала» ушли Нигматуллин, Комбаров, Минаев, Громыко, Беляев, Григалава и Бауэр.

Тренер у нас по-прежнему Дмитрий Парфенов.

Что касается «Локомотива». Команду покинули Игнатьев, Кверквелия, Эдер и Коченов. Пришли Никитин, Ненахов, Зинович и Едвай. Тренером так и остался Марко Николич.

0' Отметим, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в Москве игра на «РЖД Арене» пройдет без зрителей.

- В сложившейся ситуации, когда максимальная разрешенная посещаемость на матч составляет не более пятисот человек, клуб не считает правильным отдавать предпочтение той или иной группе болельщиков, так как на данный момент количество проданных абонементов и лож в разы превышает разрешенное к посещению матча количество зрителей, — сообщила пресс-служба «Локомотива».

Кстати, следующий матч оружейники сыграют в Туле. И пока нет понимания, сколько болельщиков пустят на трибуны. По крайней мере, «Арсенал» об этом официально еще не объявлял.

0' Добрый вечер, друзья! РПЛ возвращается после летнего перерыва. Забываем всё плохое, что случилось с оружейниками в прошлом сезоне. А новый начинаем с чистого листа.

В первом туре чемпионата наш «Арсенал» играет на выезде с московским «Локомотивом». Матч начнется в 20.00. Болеем за тульскую команду вместе с Myslo!