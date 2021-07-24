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За один день телефонные мошенники обманули туляков на 3,4 млн рублей
Фото автора SCREEN POST: Pexels

За один день телефонные мошенники обманули туляков на 3,4 млн рублей

По данным полиции, своих денег лишились 18 человек.

На территории нашего региона продолжаются преступления, связанные кражей денег с банковских счетов. Мошенники звонят своим жертвам на мобильные телефоны и различными способами убеждают сообщить реквизиты пластиковых карт, сделать перевод за товар (услугу), либо перечислить на так называемый «защищенный счет».
 
«Как правило, такие звонки совершаются с использованием технологии IP-телефонии, которая позволяет осуществлять так называемую «подмену номеров», при которой у потерпевшего высвечиваются номера реально существующих телефонов каких-либо организаций или ведомств. Только за прошедшие сутки у восемнадцати граждан преступниками были похищены более 3 миллионов 44 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Стоит отметить, что все потерпевшие уже знали из средств массовой информации о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств. Тем не менее, они все равно попались на уловки злоумышленников.
 
Полиция Тульской области еще раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Также нельзя оплачивать товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, и не следует оставлять предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:28 +1
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