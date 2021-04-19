«Арсенал» — «Тамбов»: схема продолжает работать

Сергей Малютин. Фото ПФК «Арсенал».

Для многих болельщиков «Арсенала» поединок с безнадежным аутсайдером чемпионата казался легкой прогулкой. Но такие выводы были преждевременны. Буквально два тура назад «Тамбов» заставил серьезно попотеть столичный ЦСКА, который лишь благодаря бесчисленному количеству одиннадцатиметровых взял очки в Саранске. Следовательно, к этому матчу тулякам стоило подойти со всей ответственностью.

Стартовый состав оружейников в воскресной игре практически ничем не отличался от того, что был неделю назад в матче против «Краснодара». С одной оговоркой: с первых минут место дисквалифицированного Максима Беляева на поле занял Александр Довбня. Не изменилась и схема: туляки вновь сыграли с тремя центральными защитниками Григалава — Довбня — Бурлак, место были Костадинов и Чаушич, а в атаке расположились Эванс, Пантелеев и Луценко. Что касается вратарской позиции, то тут без изменений, похоже, Егор Шамов надолго отвоевал себе место в старте у своих коллег по цеху.

Поединок ожидаемо начался со шквала атак в исполнении «Арсенала». В таких матчах, как с «Тамбовом», когда соперник всей командой «окапывается» у своих ворот, очень важен гол в первые 10-15 минут. Главный тренер туляков Дмитрий Парфенов об этом прекрасно знал и перед игрой делал именно на этом главный акцент, о чем уже после встречи и сказал на пресс-конференции.

Тренерскую установку арсенальцам удалось выполнить довольно быстро. На 11-й минуте защитник «волков» в своей штрафной ударил по ноге Пантелеева, главный арбитр Евгений Кукуляк без VAR указал на точку. Исполнить одиннадцатиметровый доверили Бауэру, вратарь гостей угадал направление полета мяча, но удар у Роберта получился отменным и практически не берущимся для голкипера — 1:0.

Закрепить свое преимущество тулякам удалось через 14 минут. Довбня отправил пас на Пантелеева, тот переправил передачу Хлусевичу, он закинул мяч в штрафную, а Луценко замкнул пас точно в ворота — 2:0. В интервью клубной пресс-службе Евгений рассказал, что этот гол посвятил своей маме, которая в день матча праздновала день рождения.

Останавливаться на достигнутом туляки не планировали. Несколько раз классно приложился к мячу Горан Чаушич, хороший шанс сделать дубль был у Луценко, под занавес тайма на дальний удар решился Бауэр, но увеличить счет на табло до перерыва тулякам не удалось.

Вы спросите, а что «Тамбов»? Отвечая на этот вопрос, можно перефразировать одну поговорку: «Об атаке тамбовского клуба либо хорошо, либо ничего».

Второй тайм начался с очередного мощного выстрела Чаушича. На 51-й минуте голкиперу «Тамбова» пришлось вытянуться в струну, чтобы не позволить мячу влететь в девятку после удара Горана. Стоит отметить, после классного гола в ворота «Краснодара» он заметно чаще стал бить по воротам с дальних дистанций.

С каждой минутой давление продолжало нарастать. Туляки хладнокровно, где-то даже со звериным азартом, шли вперед, загоняя «Тамбов» в угол, из которого ему уже некуда было деваться. Согласитесь, давно мы таким не видели «Арсенал».

В середине второй половины на поле появились Ткачев и Ломовицкий, которые практически сразу и соорудили гол. Хлусевич с правого фланга отдал пас Ломовицкому на уголок штрафной, тот переправил мяч Ткачеву, и он не промахнулся — 3:0.

Но и это было еще не всё. Вишенкой на победном торте «Арсенала» стал сумасшедший по траектории и исполнению удар Хлусевича. Даниил получил мяч метров в 25 от ворот, оценил ситуацию и красивым «парашютиком» закинул мяч за шиворот вратарю — 4:0. В итоге именно Хлусевич получил звание лучшего игрока матча. И, надо сказать, абсолютно заслуженно: полузащитник принял участие в трех забитых мячах и вновь фантастически сыграл на бровке. Видно, что на Даниила очень влияет тот факт, что Дмитрий Парфенов верит в него. Будем надеяться, что Хлусевич и дальше продолжит оправдывать доверие главного тренера.

Под занавес встречи два шикарных момента забить были у вышедшего на поле Кирилла Панченко, но оба раза свою команду от пропущенных мячей спасал вратарь тамбовчан Сямук. Кстати, если бы не его чудо спасения, то счет мог быть гораздо крупнее.

«Арсенал» взял очень важные три очка и закрепился на 13-м месте. Отметим, что с переходом на схему с тремя защитниками оружейники стали заметно лучше играть в обороне. О чем говорит статистика – два матча и две сухие победы. Теперь о таблице. Теоретически у нашей команды еще остаются пусть и математические, но всё же шансы обойтись без стыковых матчей и остаться в РПЛ напрямую.

До «Урала» и спасительного 12-го места шесть очков, остается четыре тура, а это значит, что в розыгрыше 12 баллов. Следовательно, «Арсеналу», чтобы миновать стыки, нужно победить в оставшихся матчах и ждать, что екатеринбургский клуб наберет в оставшихся встречах не больше четырех очков, а мы четыре игры выиграем.

Реально ли это? Если наша команда будет показывать такую же игровую дисциплину и запредельный настрой, как это было в двух последних встречах, то эта задача вполне себе реализуема.