В Тульской области прошла «Лыжня Веденина-2021»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В этом году в соревнованиях приняли участие около 600 человек.

27 февраля, несмотря на плюсовую температуру, в Дубне Тульской области состоялись ХХХI областные соревнования по лыжным гонкам. Они традиционно проходили на призы двукратного чемпиона Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпиона СССР Вячеслава Петровича Веденина.

Участников спортивного праздника приветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев. Он обратил внимание, что соревнования проходят ежегодно и являются одним из самых масштабных зимних спортивных событий.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В этом году в ней приняли участие около 600 человек. Самому маленькому спортсмену — 3 года. Забеги прошли для детей на 1 км, юношей и девушек — на 3 и 5 км, мужчин и женщин — на 3, 5 и 10 км.

На гонке лично присутствовал наш выдающийся земляк, Почетный гражданин Тульской области и Дубенского района Вячеслав Петрович Веденин.

«Уважаемый Вячеслав Петрович, своими победами на Олимпийских играх и мировых первенствах Вы прославили не только Тульскую область, но всю нашу страну. Спасибо Вам, что до сих пор вдохновляете молодых спортсменов на новые достижения», — сказал министр.

Также Андрей Журавлев отметил, что при поддержке губернатора Алексея Дюмина в области развивается детский, массовый и профессиональный спорт.