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Юные тульские гимнасты выступили на соревнованиях в Казани
Фото: vk.com/sportgym71.

Юные тульские гимнасты выступили на соревнованиях в Казани

Наши спортсмены и спортсменки привезли несколько медалей!

В Казани прошел V юбилейный детский фестиваль гимнастики OLYMPICO BABY CUP, в котором приняли участие тульские спортсмены. Воспитанники МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» показали следующие результаты:

по программе 1 юношеского разряда

  • Ева Гореничая — 1 место в опорном прыжке, 2 место — в вольных упражнениях, 3 место — в упражнениях на бревне;
  • Станислав Никонов — 1 место в упражнении на коне-махи,

по программе 3 спортивного разряда:

  • Ева Мельникова — 3 место в многоборье,
  • Виктория Алифанова — 3 место в многоборье,

по программе 2 спортивного разряда:

  • Кристина Ларькина — 1 место в многоборье, упражнении на бревне и 2 место — в упражнении на брусьях;
  • Аврора Чубан — 2 место в многоборье, 1 место — на брусьях;
  • Софья Задонская — 3 место в многоборье.

Тренируют спортсменок тренеры Сергей Гайдеров и Зинаида Роля.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:06 +3
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