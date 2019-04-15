Фото: vk.com/sportgym71.
Юные тульские гимнасты выступили на соревнованиях в Казани
Наши спортсмены и спортсменки привезли несколько медалей!
В Казани прошел V юбилейный детский фестиваль гимнастики OLYMPICO BABY CUP, в котором приняли участие тульские спортсмены. Воспитанники МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» показали следующие результаты:
по программе 1 юношеского разряда
- Ева Гореничая — 1 место в опорном прыжке, 2 место — в вольных упражнениях, 3 место — в упражнениях на бревне;
- Станислав Никонов — 1 место в упражнении на коне-махи,
по программе 3 спортивного разряда:
- Ева Мельникова — 3 место в многоборье,
- Виктория Алифанова — 3 место в многоборье,
по программе 2 спортивного разряда:
- Кристина Ларькина — 1 место в многоборье, упражнении на бревне и 2 место — в упражнении на брусьях;
- Аврора Чубан — 2 место в многоборье, 1 место — на брусьях;
- Софья Задонская — 3 место в многоборье.
Тренируют спортсменок тренеры Сергей Гайдеров и Зинаида Роля.
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