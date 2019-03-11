«Тулица» узнает соперника по полуфиналу 17 марта

Волейбольная «Тулица» вышла в полуфинал чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А». Директор клуба Валерий Московский прокомментировал это событие и рассказал о предстоящих играх.

Напомним, тульская команда дважды обыграла «Самрау-УГНТУ» из Уфы в рамках четвертьфинала и столько же раз до игр плей-офф.

Валерий Московский - Лично меня эти поединки «выжимали» просто до капельки, потому что все четыре игры на площадке были равные команды, и напряжение не ослабевало ни на минуту. По ходу чемпионата были матчи, когда мы уверенно выигрывали за счет ошибок соперника, бывали и у нас обидные промахи, влиявшие на итоговый результат. А с Уфой всё было как на «лезвии бритвы». «Тулица» и технически, и тактически уже совсем другая команда, чем в начале сезона, да и морально девчонки закалились. Но и уфимки показали себя очень сыгранной, хорошо тренированной командой.

— 9 марта в Уфе — 0:2 по партиям, в третьей 0:4 начало… Как считаете, когда случился перелом в игре?

- Мы сразу настраивались на очень тяжелое противостояние: соперник играл в родных стенах, терять ему было нечего, в предыдущих играх выигрывал у нас партии и понимал, что победить Тулу можно. Крайне неудобное время матча — 14.00 по мск. Это время отдыха между утренней и вечерней тренировкой, организм по-любому привыкает. Это маленькие спортивные хитрости, мы к ним готовились.

Вообще, все команды в борьбе с тулячками делают огромную ставку на подачу, рискуют в этом элементе. Уфа не стала здесь исключением и в первых двух партиях максимально затруднила нам комбинационную игру. То, что «Тулица» смогла собраться — заслуга всей команды, не зря тренируемся. Собрались, появилась уверенность и с ней приём и защита, ну а уж в атаке нас не удержать. Ну и конечно, болельщики! 10 человек приехавшие из Тулы поддержать команду, просто «взорвали» уфимский зал! В Уфе это точно был седьмой игрок на площадке, за что ребятам огромное СПАСИБО!

— С кем «Тулица» сыграет в полуфинале?

- Наш соперник определится 17 марта. Пока только «Северянка» и «Тулица» обеспечили себе путевки. Нижний Новгород и Липецк, Владивосток и Курск всё решат в третьих играх. Курск и Липецк сейчас на огромном эмоциональном подъеме после уверенных побед по 3:1, а это дорогого стоит.

— «ЮЗГУ-Атом» и «Липецк» можно считать «темными лошадками» стадии плей-офф?

- Я бы так не сказал. Уже осенью было понятно, чемпионат в вышке «А» будет очень напряженным и непредсказуемым. Конечно, и «Северянка», и «Приморочка», и «Спарта», и «Тулица», и «Самрау-УГНТУ» представлялись лидерами. Чуть более длинная скамейка запасных и более ровный состав позволил им более уверенно пройти предварительную стадию. Но явного лидера не было, а потом и травмы начали вносить свои коррективы. Да и итоговые аутсайдеры порой преподносили такие сюрпризы! Достаточно вспомнить игры 13-го тура и проигрыши Нижнего Новгорода и Курска, бывших на тот момент первой и шестой командой, «Лучу» и «Импульсу» (последнее и предпоследнее место).

— Как «Тулица» готовится к полуфиналу?

- Просто здорово, что мы обеспечили себе две недели на подготовку к 1/2. Никто не расслабляется, первая тренировка — 12 марта. Подлечиваем травмы, к сожалению, они есть всегда, следим за физическим состоянием, т.к. спад «физики» после 7-ми месяцев напряженнейшего предварительного этапа очень возможен.

Очень надеемся, что не столкнемся с проблемами по основному тренировочному залу в манеже стадиона «Арсенал», которые были в феврале. Все неравнодушные к спорту и волейболу туляки видели катастрофическую ситуацию, в которой оказалась «Тулица» перед стадией плей-офф, почти на две недели лишенная «родных стен» из-за индийской ярмарки. Очень благодарен игрокам и тренерам, которые максимально сконцентрировались в тяжелейших условиях и выполнили ближайшую задачу — вышли в четверку!