новости
новости
Регистрация
«Тулица» узнает соперника по полуфиналу 17 марта

«Тулица» узнает соперника по полуфиналу 17 марта

Директор клуба Валерий Московский прокомментировал выход тульской команды в 1/2 финала.

Волейбольная «Тулица» вышла в полуфинал чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А». Директор клуба Валерий Московский прокомментировал это событие и рассказал о предстоящих играх.

Напомним, тульская команда дважды обыграла «Самрау-УГНТУ» из Уфы в рамках четвертьфинала и столько же раз до игр плей-офф.

Валерий Московский

- Лично меня эти поединки «выжимали» просто до капельки, потому что все четыре игры на площадке были равные команды, и напряжение не ослабевало ни на минуту. По ходу чемпионата были матчи, когда мы уверенно выигрывали за счет ошибок соперника, бывали и у нас обидные промахи, влиявшие на итоговый результат. А с Уфой всё было как на «лезвии бритвы». «Тулица» и технически, и тактически уже совсем другая команда, чем в начале сезона, да и морально девчонки закалились. Но и уфимки показали себя очень сыгранной, хорошо тренированной командой.

— 9 марта в Уфе — 0:2 по партиям, в третьей 0:4 начало… Как считаете, когда случился перелом в игре?

- Мы сразу настраивались на очень тяжелое противостояние: соперник играл в родных стенах, терять ему было нечего, в предыдущих играх выигрывал у нас партии и понимал, что победить Тулу можно. Крайне неудобное время матча — 14.00 по мск. Это время отдыха между утренней и вечерней тренировкой, организм по-любому привыкает. Это маленькие спортивные хитрости, мы к ним готовились.

Вообще, все команды в борьбе с тулячками делают огромную ставку на подачу, рискуют в этом элементе. Уфа не стала здесь исключением и в первых двух партиях максимально затруднила нам комбинационную игру. То, что «Тулица» смогла собраться — заслуга всей команды, не зря тренируемся. Собрались, появилась уверенность и с ней приём и защита, ну а уж в атаке нас не удержать. Ну и конечно, болельщики! 10 человек приехавшие из Тулы поддержать команду, просто «взорвали» уфимский зал! В Уфе это точно был седьмой игрок на площадке, за что ребятам огромное СПАСИБО!

— С кем «Тулица» сыграет в полуфинале?

- Наш соперник определится 17 марта. Пока только «Северянка» и «Тулица» обеспечили себе путевки. Нижний Новгород и Липецк, Владивосток и Курск всё решат в третьих играх. Курск и Липецк сейчас на огромном эмоциональном подъеме после уверенных побед по 3:1, а это дорогого стоит.

— «ЮЗГУ-Атом» и «Липецк» можно считать «темными лошадками» стадии плей-офф?

- Я бы так не сказал. Уже осенью было понятно, чемпионат в вышке «А» будет очень напряженным и непредсказуемым. Конечно, и «Северянка», и «Приморочка», и «Спарта», и «Тулица», и «Самрау-УГНТУ» представлялись лидерами. Чуть более длинная скамейка запасных и более ровный состав позволил им более уверенно пройти предварительную стадию. Но явного лидера не было, а потом и травмы начали вносить свои коррективы. Да и итоговые аутсайдеры порой преподносили такие сюрпризы! Достаточно вспомнить игры 13-го тура и проигрыши Нижнего Новгорода и Курска, бывших на тот момент первой и шестой командой, «Лучу» и «Импульсу» (последнее и предпоследнее место).

— Как «Тулица» готовится к полуфиналу?

- Просто здорово, что мы обеспечили себе две недели на подготовку к 1/2. Никто не расслабляется, первая тренировка — 12 марта. Подлечиваем травмы, к сожалению, они есть всегда, следим за физическим состоянием, т.к. спад «физики» после 7-ми месяцев напряженнейшего предварительного этапа очень возможен.

Очень надеемся, что не столкнемся с проблемами по основному тренировочному залу в манеже стадиона «Арсенал», которые были в феврале. Все неравнодушные к спорту и волейболу туляки видели катастрофическую ситуацию, в которой оказалась «Тулица» перед стадией плей-офф, почти на две недели лишенная «родных стен» из-за индийской ярмарки. Очень благодарен игрокам и тренерам, которые максимально сконцентрировались в тяжелейших условиях и выполнили ближайшую задачу — вышли в четверку!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:03 +1
Другие статьи по темам
Люди
Валерий Московский
Место
Тула
Прочее
ТулицаВК ТулицаВысшая лига А

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новая онлайн-игра от «Ростелекома» – территория подарков и сюрпризов тулякам
Новая онлайн-игра от «Ростелекома» – территория подарков и сюрпризов тулякам
Tele2 планирует построить 50 тысяч базовых станций 5G
Tele2 планирует построить 50 тысяч базовых станций 5G
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.