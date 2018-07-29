В историческом центре Тулы продолжается снос аварийных домов

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На данный момент снесено более 180 строений.

28 июля в историческом центре Тулы снесли дом на ул. Союзной, 5. Здание было признано аварийным.

Как сообщили Myslo в администрации города, работы по сносу ветхих зданий также проводятся на улицах Дзержинского, Союзной, Благовещенской, Металлистов, переулках Денисовский, Союзный, Благовещенский, Черниковский.

За время работ по благоустройству исторического центра снесено более 180 строений.