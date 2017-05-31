Сергей Кирьяков: «Мне до сих пор непонятно, почему «Арсенал» дома и на выезде – две разные команды»

Фото из архива Myslo.

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков в интервью порталу Rusfootball.info признался, что наговорил лишнего на пресс-конференции, подвел итоги сезона для команды и поделился дальнейшими планами.



– Не переборщили ли вы на пресс-конференции после матча с «Енисеем»?

– Знаете, эмоции такая вещь необъяснимая. Когда ты на взводе, когда ещё не отошёл после матча, говоришь много чего лишнего. Наверное, это был тот случай, когда надо было держать себя в руках и не позволять себе какие-то слова. Но это выплеснулось. Понятно, сказалось напряжение, работа в негативном фоне, который имелся на протяжении всей моей работы. Постоянные недовольства болельщиков: проигрываем – плохо, выигрываем – тоже плохо. Моя ошибка в том, что не удержал себя в руках. Честно, вообще не хотел идти на пресс-конференцию, потому что был вымотан полностью. Но что сделано, то сделано. Признаю, что наговорил лишнего. Можно было вести себя по-другому.

– Пожалуй, в этом сезоне больше, чем вас, критиковали только Луческу и Слуцкого. Было ли для вас это неожиданным?

– Только я знаю какие-то моменты, связанные с игрой и подготовкой команды. Критики не видят, что происходит внутри. Результат достигнут, впервые в истории клуба «Арсенал» остался в Премьер-лиге. Обидно, что победа ушла на второй план, все обсуждают пресс-конференцию.

– В матче со «Спартаком» у игроков были «глаза тигра». Почему в других матчах не удавалось так настроить команду?

– Были разные причины, почему не получалось в том или ином матче. Каждая игра стоит особняком.

Единственное, мне до сих пор непонятно, почему «Арсенал» дома и на выезде – две разные команды.

Мы ни разу не выиграли на выезде, все основные очки добыли дома. Хотя надо сказать, что случались судейские ошибки, грубые индивидуальные ошибки. Но не хочу сейчас детально анализировать.

– Руководство довольно итоговым результатом вашей работы?

– Задача решена. Думаю, руководство должно быть довольно результатом.

– Известно ли вам, остаётесь ли в команде?

– Не хочу сейчас ни о чём думать, хочется просто отдохнуть, привести мысли в порядок, набраться сил. Много сил было оставлено в работе.

– Можете ли вы сказать, что вы как тренер за время работы в Премьер-лиге узнали что-то новое, какой главный вывод?

– Я очень много нового узнал для себя в Премьер-лиге. Считаю, это действительно было очень хорошее время.

Рад, что мой первый опыт в плане результата оказался успешным.

Напомню, что после 9-ти туров у команды было всего 7 очков и 3 забитых мяча. Это был вызов, риск, но я рискнул, принял вызов и ни о чём не жалею. Было очень тяжело, рад, что всё так завершилось.

– Выход команды из Хабаровска в Премьер-лигу – это плюс или проблема в связи с огромными перелётами?

– Команда добилась результата. Кто виноват, что это Хабаровск? Ребята действительно сделали почти невозможное. В любом случае, Премьер-лига будет представлена самобытной командой с Дальнего Востока, которая заслужила это право. То же самое можно сказать про «Енисей», который достойно играл, всё было на тоненького. У нас была немного другая ситуация, концовка, ребята психологически и физически поднаелись и не так уверенно чувствовали себя в «стыках».