Все билеты на матч «Арсенала» со «Спартаком» проданы

Фото из архива Myslo.

Об этом официально сообщила пресс-служба оружейников.

Большой ажиотаж среди болельщиков вызвал матч «Арсенала» с чемпионом страны «Спартаком». Как сообщила пресс-служба «Арсенала» в своем твиттере, все билеты на игру проданы.

Напомним, что в интернете билеты продавались буквально по космическим ценам — от 6 до 14 тысяч рублей.