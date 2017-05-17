Фото из архива Myslo.
Все билеты на матч «Арсенала» со «Спартаком» проданы
Об этом официально сообщила пресс-служба оружейников.
Большой ажиотаж среди болельщиков вызвал матч «Арсенала» с чемпионом страны «Спартаком». Как сообщила пресс-служба «Арсенала» в своем твиттере, все билеты на игру проданы.
ОФИЦИАЛЬНО! Все билеты на матч 30-ого тура @pfc_arsenal — @fcsm_official ПРОДАНЫ! pic.twitter.com/IH6j0hzcbM— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 16 мая 2017 г.
Напомним, что в интернете билеты продавались буквально по космическим ценам — от 6 до 14 тысяч рублей.
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