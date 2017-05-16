Тульская театральная студия «Риск»: закроют или нет?

Фото из архива Myslo.

Что происходит в театральной студии и что думает об этом руководство ТулГУ – разбирался Myslo.

В социальных сетях один из участников театральной студии «РИСК» Дмитрий Крестьянкин распространил сообщение о том, что театр будет закрыт.

«19 мая зал театральной студии „РИСК“ будет опечатан. 37 лет творчества будут стерты. Более 50 постановок забыты. Декорации и костюмы будут выброшены и уничтожены.

Из этой студии вышла куча людей, которые сейчас творят в театрах и на радио, создают фильмы и играют в них, вы же так любите ими гордиться? Так почему не сохранить один из этапов их становления для будущей творческой молодежи?

Мой дядя — Генадий Крестьянкин потом и кровью, вместе с единомышленниками создавал и на протяжении 37 лет вел студентов и студийцев по непростому пути народного театра. За что вы отнимаете теперь все? Это же студенческий маленький театрик, на что вы позарились? Сегодня мне стыдно за то, что творится в моем родном городе».

Театр-студия «Риск» основан в 1980 году. Геннадий Олегович Крестьянкин приехал в Тулу, и тогдашний ректор политехнического института Эдуард Соколов предложил для студенческого театра помещение актового зала шестого корпуса. Первое публичное выступление коллектива состоялось на большом праздничном концерте в честь 50-летия Тульского политехнического института 28 ноября 1980 года. Этот день считается днем рождения Тульского Молодежного театра-студии «РИСК».

Более чем за 35 лет существования рисковцы становились лауреатами и дипломантами театральных фестивалей в Екатеринбурге, Брянске, Новомосковске, Туле, Нижнем Новгороде, Орле. В 1983 году коллективу присвоено почетное звание «Народный». И он действительно был народным — в школу-студию актерского мастерства приезжали заниматься туляки со всего города. «РИСК» стал настоящей кузницей кадров, его выпускники работают во всех театрах города и области. Среди них есть профессиональные режиссеры, продюсеры, театральные педагоги, тележурналисты. За время существования театра было показано около 1 300 спектаклей, которые посмотрели более 150 000 зрителей.

– Про нас стали говорить, что Крестьянкин заватиканился, то есть создал государство в государстве, — рассказывает бессменный руководитель театра Геннадий Крестьянкин. — За 35 лет мы действительно создали из бывшего актового зала настоящее театральное помещение, с различным оборудованием и реквизитом на миллионы рублей, который делали своими руками или покупали на свои деньги. Последние годы нам неоднократно высказывались претензии: почему вы называете себя городским театром? Набирайте только студентов. Объяснить, что студенты не могут учиться в университете по 35 лет, я не мог. Начались придирки.

По словам Геннадия Олеговича, 1 апреля прошлого года помещение, под предлогом того, что там необходим ремонт, у театра отобрали. Ночью поменяли замок в двери.

– Я пришел утром и попасть внутрь не смог, ключ уже был нужен другой. Приказ ректора гласил: закрыть зал на время ремонта. Но год прошел, а на ремонт денег так и не нашлось. Зал стоял заброшенный. Некоторое время мы репетировали в коридоре, но оттуда нас попросили — сказали, что мы мешаем заниматься вечерникам. Несколько месяцев назад наши выпускники написали письмо на имя губернатора с просьбой помочь театру. По всей видимости, его спустили по инстанции ректору. Пришли в итоге к обоюдному решению: прекратить сотрудничество по соглашению сторон. Это значит: у университета нет претензий ко мне, а у меня к университету.

Сейчас коллектив театра и его единомышленники своими силами эвакуируют оборудование и реквизит. Ищут место, куда можно все перевезти хотя бы на некоторое время, занимаются подбором помещений в аренду. За 35 лет жизни театра реквизита, декораций, костюмов накопилось очень много — нужен не один грузовик.

– Сегодня по телефону разговаривали с нашим министром культуры Татьяной Рыбкиной. Она сама позвонила, узнать, что случилось — узнала обо всем из соцсетей, — говорит Геннадий Крестьянкин. — Сказала, что будем думать, как вам помочь. Это пока единственный наш повод для оптимизма.

официальный ответ

Редакция Myslo попросила прокомментировать сообщения о закрытии зала руководство ТулГУ. И вот какой ответ мы получили:

– В связи с публикацией в ряде тульских СМИ непроверенных данных о закрытии университетского театра-студии «РИСК», сообщаем, что в настоящее время театр продолжает свою работу, – сообщают в вузе. – Трудовые отношения с режиссером студенческого клуба Крестьянкиным прекращены по взаимному соглашению сторон. В ближайшее время будет проведен отбор на должность режиссёра. В новом учебном году, традиционно, будет объявлен набор студентов в труппу театра-студии.

Театр-студия «РИСК» действует в ТулГУ с 1980 года. В 80-х годах коллектив получил звание «Народный». В 2005-2011 годах за счет средств университета для театра-студии «РИСК» было приобретено светозвуковое оборудование.

В 2016 году актовый зал 6-го учебного корпуса был закрыт в соответствии с предписанием отдела надзорной деятельности города Тулы (по Советскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области от 04.03.2016 г. № 13/1/1−5, поскольку для обеспечения безопасной эксплуатации актового зала необходимо произвести противопожарные мероприятия (пропитку деревянных конструкций и мягких декораций), которые запланированы на 2017 год.

Кроме этого, необходимо закупить одежду сцены и провести косметический ремонт зала, оконных проемов, сцены и напольного покрытия. Указанные работы университетом запланированы на период 2018-2019 гг.

В связи с закрытием зала в 6 корпусе режиссеру театра-студии «РИСК» Г.О. Крестьянкину в апреле 2016 года были предоставлены помещения:

фойе и галереи актового зала ТулГУ, аудитория в 9-м учебном корпусе для занятий с обучающимися актерским мастерством;

сцена актового зала ТулГУ (в рамках общего плана работы Студенческого клуба ТулГУ) для репетиций и показа спектаклей.

Поскольку история театра-студии «РИСК» насчитывает не одно десятилетие, и данное направление творчества всегда было востребовано в студенческой среде, студенческий клуб ТулГУ примет все меры для продолжения деятельности театра. Все декорации, костюмы и реквизит находятся на балансе университета и сохранены в полном объеме.