В Одоеве снимают продолжение комедийного телесериала «Инспектор Гаврилов»

Фото со страницы Валерия Крупнина в соцсети «ВКонтакте».

В Одоеве Тульской области снимают продолжение комедийного телесериала «Инспектор Гаврилов». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава администрации муниципального образования Одоевский район Валерий Крупнин и поделился фотографиями со съемочной площадки.

Напомним, съемки первого сезона телесериала проходили в июле 2023 года. Одоев переквалифицировался в сибирский Усть-Шахтинск.

По сюжету главный герой — вор-рецидивист Саша Медный. Устав от постоянного ощущения опасности, он решил распрощаться с криминалом. Но перед выходом на «пенсию» Медный собрался пойти на последнее дело. Ограбление пошло не по плану: Медному пришлось скрываться от полиции на поезде. Там он и украл имя и форму своего соседа по купе — полицейского Гаврилова.

Так в жизни Саши Медного начался новый этап. Он решил и дальше притворяться инспектором, чтобы ловить таких же воров, каким сам когда-то был.

Главную роль в сериале играет Виктор Добронравов. В августе прошлого года заслуженный артист РФ посетил одоевскую 58-ю пожарно-спасательную часть. Он пообщался с пожарными, которые рассказали ему о своей службе, продемонстрировали технику.