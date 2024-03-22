Банки реструктурировали тулякам долги почти на 10,5 млрд рублей

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По словам начальника экономического отдела тульского отделения Банка России Юлии Савинковой, кредитные каникулы доказали свою эффективность: не менее 80% заемщиков после окончания перерыва в обслуживании долга возвращаются к графику платежей.

С 1 марта 2022 года по конец 2023 года в Тульской области банки реструктуризировали 28500 обращений на 10,4 млрд рублей. По 55 требованиям на 139 млн рублей одобрены и предоставлены ипотечные каникулы. Были удовлетворены 3200 заявлений о предоставлении кредитных каникул на общую сумму в 601 млн рублей.

С начала года механизм кредитных каникул стал постоянным. При оформлении отсрочки платежей не играет роли срок оформления кредита или займа. Если заемщик сможет подтвердить, что его доход снизился более чем на 30% или он пострадал от чрезвычайной ситуации, то сможет не вносить платежи по кредитам до полугода.