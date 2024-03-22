  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Банки реструктурировали тулякам долги почти на 10,5 млрд рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Банки реструктурировали тулякам долги почти на 10,5 млрд рублей
Фото из архива Myslo

Банки реструктурировали тулякам долги почти на 10,5 млрд рублей

Более 3200 жителей региона, задолжавшие 601 млн рублей, воспользовались кредитными каникулами.

По словам начальника экономического отдела тульского отделения Банка России Юлии Савинковой, кредитные каникулы доказали свою эффективность: не менее 80% заемщиков после окончания перерыва в обслуживании долга возвращаются к графику платежей.

С 1 марта 2022 года по конец 2023 года в Тульской области банки реструктуризировали 28500 обращений на 10,4 млрд рублей. По 55 требованиям на 139 млн рублей одобрены и предоставлены ипотечные каникулы. Были удовлетворены 3200 заявлений о предоставлении кредитных каникул на общую сумму в 601 млн рублей.

С начала года механизм кредитных каникул стал постоянным. При оформлении отсрочки платежей не играет роли срок оформления кредита или займа. Если заемщик сможет подтвердить, что его доход снизился более чем на 30% или он пострадал от чрезвычайной ситуации, то сможет не вносить платежи по кредитам до полугода.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
Банк РоссииЦентробанк РФкредитные каникулы
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле водитель внедорожника Volvo перекрыл движение трамваев
В Туле водитель внедорожника Volvo перекрыл движение трамваев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.