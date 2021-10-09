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Детям: в Тульской области начались гастроли Амурского областного театра кукол

Детям: в Тульской области начались гастроли Амурского областного театра кукол

На сцене Тульского государственного театра кукол гости с Дальнего Востока представят юным зрителям одни из лучших постановок театра.

Это такие спектакли как «Раз ромашка, два ромашка...», «Бука», «Про Иванушку и Варварушку», «Принцесса на горошине». Выездные спектакли также пройдут в молодежном театре в Узловой, Доме культуры в Болохово и Тульском областном центре реабилитации инвалидов. Гастроли продлятся до 17 октября.

Гастроли обменные – в это же время артисты из Тулы покажут спектакли на сцене Амурского областного театра кукол.

 

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

Татьяна Рыбкина

Тульский театр кукол сегодня развивается очень активно: постоянно участвует в гастрольных программах, реализует творческие проекты для детей и взрослых. Одним из первых он включился в социальный проект для многодетных семей «Всей семьей в театр». По поручению губернатора Алексея Дюмина в 2022 году за счет федеральных средств здание театра капитально отремонтируют. Ранее для театра было приобретено новое современное сценическое оборудование. Таким образом, коллективу создаются все необходимые условия для творческой деятельности и новых экспериментов.


Программа «Большие гастроли» позволяет жителям разных регионов России увидеть лучшие постановки театров со всей страны: как уже известные, так и премьеры.

 

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 19:20 +5
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