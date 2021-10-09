Самые сильные: в Туле прошли соревнования по стритлифтингу

Фото Зинаиды Нибиевой.

Соревнования прошли по классическому и многоповторному стритлифтингу.

Стритлифтинг (от англ. street-lifting — уличный подъём) — это силовой вид спорта, включающий в себя два движения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу.



Спортсменов разделили на группы. Среди женщин было три номинации - 52 кг, 60 кг и 60+ кг. Свои весовые категории были и у Юниоров (18 - 22 года), и у Юношей (14 - 17 лет). Мужчины старше 22 лет были объединены в категорию Любители - 75 кг, 90 кг, 100 кг и 100+ кг.

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