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Самые сильные: в Туле прошли соревнования по стритлифтингу
Фото Зинаиды Нибиевой.

Самые сильные: в Туле прошли соревнования по стритлифтингу

Третий чемпионат Тульской области прошел 9 октября в спортивной школе «Восток».

Соревнования прошли по классическому и многоповторному стритлифтингу.

Стритлифтинг (от англ. street-lifting — уличный подъём) — это силовой вид спорта, включающий в себя два движения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу.

Спортсменов разделили на группы. Среди женщин было три номинации - 52 кг, 60 кг и 60+ кг. Свои весовые категории были и у Юниоров (18 - 22 года), и у Юношей (14 - 17 лет). Мужчины старше 22 лет были объединены в категорию Любители - 75 кг, 90 кг, 100  кг и 100+ кг.

Большой фоторепортаж - в нашей галерее.

Галерея
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Соревнования по стритлифтингу, Фото: 60
Соревнования по стритлифтингу, Фото: 61
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Соревнования по стритлифтингу, Фото: 64
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Соревнования по стритлифтингу, Фото: 66
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Соревнования по стритлифтингу, Фото: 72
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