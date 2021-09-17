В Туле выступят Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Осенью Тула вновь принимает у себя Международный музыкальный фестиваль духового искусства BRASS DAYS (художественный руководитель фестиваля – лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры Владислав Лаврик). На открытии ХI Международного музыкального фестиваля медного духового искусства BRASS DAYS 29 сентября на сцене Концертного зала выступит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист СССР Юрий Башмет). Музыканты Юрий Башмет и Владислав Лаврик предстанут перед зрителями в двух творческих ипостасях – как дирижеры и как солисты.

В первом отделении концертной программы прозвучит Концерт для трубы с оркестром австрийского композитора И. Н. Гуммеля – ученика В. А. Моцарта, А. Сальери и Й. Гайдна, музыка которого отражает переход от классицизма к романтизму. Основу его наследия составляют оперы и фортепианная музыка, но при этом Концерт для трубы с оркестром ми мажор считается одним из лучших произведений для этого инструмента в концертном репертуаре трубачей. Гуммель завершил рукопись концерта 8 декабря 1803 года, и премьера в исполнении Антона Вейдингера состоялась для императорского двора в Вене в первый день нового, 1804 года. Традиция встречать Новый год со звуками трубы в Вене сложилась во время правления Карла VI (1711 – 1740).

Симфония для оркестра с солирующим альтом французского композитора-романтика Г. Берлиоза «Гарольд в Италии» прозвучит во втором отделении концерта. Это сочинение написано по просьбе Н. Паганини в 1834 году и посвящено другу Берлиоза Юберу Феррану. «Гарольд в Италии» включает в себя четыре части: «Гарольд в горах. Сцены меланхолии, счастья и радости», «Шествие паломников, поющих вечернюю молитву», «Серенада горца в Абруццо к своей возлюбленной», «Оргия разбойников. Воспоминания о предыдущих сценах» и по жанру занимает промежуточное место между симфонией и концертом. «Гарольд в Италии» считается одним из крупнейших сочинений для альта в мировой музыкальной литературе и входит в репертуар крупнейших исполнителей на этом инструменте.

Исполнители:

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист СССР Юрий Башмет).

Дирижер и солист – народный артист СССР Юрий Башмет (альт).

Дирижер и солист – Владислав Лаврик (труба).

Программа:

И. Гуммель. Концерт для трубы с оркестром.

Г. Берлиоз. Симфония «Гарольд в Италии».

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