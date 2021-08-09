В Тульский музей изобразительных искусств вернется столик конца XIX века

Реставрация заняла более двух лет.

В Москве в Центре Грабаря завершилась реставрация столика в стиле Буль конца XIX столетия, который находился в экспозиции Тульского музея изобразительных искусств.

Процесс занял более двух лет и выполнялся по специально разработанной, уникальной методике. Ее автор — заведующий мастерской реставрации полихромной скульптуры и нетрадиционных технологий в реставрации, художник-реставратор высшей категории Владимир Гербович Симонов.

Специалисты центра провели колоссальную работу: выровняли столешницу, устранили трещины и укрепили латунный декор. Так что столик «отправился домой», и скоро его можно будет вновь увидеть в экспозиции музея.