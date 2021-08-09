новости
новости
Регистрация
В Тульский музей изобразительных искусств вернется столик конца XIX века

В Тульский музей изобразительных искусств вернется столик конца XIX века

Реставрация заняла более двух лет.

В Москве в Центре Грабаря завершилась реставрация столика в стиле Буль конца XIX столетия, который находился в экспозиции Тульского музея изобразительных искусств.

Процесс занял более двух лет и выполнялся по специально разработанной, уникальной методике. Ее автор — заведующий мастерской реставрации полихромной скульптуры и нетрадиционных технологий в реставрации, художник-реставратор высшей категории Владимир Гербович Симонов.

Специалисты центра провели колоссальную работу: выровняли столешницу, устранили трещины и укрепили латунный декор. Так что столик «отправился домой», и скоро его можно будет вновь увидеть в экспозиции музея.

 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 09:40 +5
Другие статьи по темам
Событие
столикТульский музей изобразительных искусств
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Аналитики подсчитали, сколько бензина можно купить на месячную зарплату в Туле
Аналитики подсчитали, сколько бензина можно купить на месячную зарплату в Туле
Туляков приглашают принять участие в Фестивале уличных культур
Туляков приглашают принять участие в Фестивале уличных культур
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.