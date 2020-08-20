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Тульский камерный театр приглашает на открытие XXI театрального сезона
Фотография из сообщества театра «ВКонтакте».

Тульский камерный театр приглашает на открытие XXI театрального сезона

3 сентября – не только день прощания и день, когда горят костры рябин.

3 сентября открываются двери Тульского камерного драматического театра.

Публикуем репертуар на сентябрь:

 

Дата | Время

Название спектакля

03.09

19:00

Теннесси Уильямс

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ

Драма воспоминаний в двух частях 16+

04.09

19:00

Александр Пушкин

ПИКОВАЯ ДАМА

16+

05.09

18:30

Венедикт Ерофеев

МОСКВА – ПЕТУШКИ

Поэма в двух действиях 18+

10.09

19:00

Теннесси Уильямс

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ

Драма воспоминаний в двух частях 16+

11.09

19:00

Федор Достоевский

БЕЛЫЕ НОЧИ

Рассказ мечтателя 12+

12.09

18:30

Александр Пушкин

ПИКОВАЯ ДАМА

16+

13.09

18:30

Габриэль Маркес

ЛЮБОВНАЯ ОТПОВЕДЬ

Моноспектакль 16+

18.09

19:00

Венедикт Ерофеев

МОСКВА – ПЕТУШКИ

Поэма в двух действиях 18+

19.09

18:30

 

Габриэль Маркес

ЛЮБОВНАЯ ОТПОВЕДЬ

Моноспектакль 16+

25.09

19:00

Александр Пушкин

ПИКОВАЯ ДАМА

16+

26:09

18:30

Венедикт Ерофеев

МОСКВА – ПЕТУШКИ

Поэма в двух действиях 18+

27.09

18:30

Федор Достоевский

БЕЛЫЕ НОЧИ

Рассказ мечтателя 12+

Билеты можно приобрести на сайте и в кассе театра.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:02 0
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