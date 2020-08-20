Тульский камерный театр приглашает на открытие XXI театрального сезона
3 сентября – не только день прощания и день, когда горят костры рябин.
3 сентября открываются двери Тульского камерного драматического театра.
Публикуем репертуар на сентябрь:
|
Дата | Время
|
Название спектакля
|
03.09
19:00
|
Теннесси Уильямс
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ
Драма воспоминаний в двух частях 16+
|
04.09
19:00
|
Александр Пушкин
ПИКОВАЯ ДАМА
16+
|
05.09
18:30
|
Венедикт Ерофеев
МОСКВА – ПЕТУШКИ
Поэма в двух действиях 18+
|
10.09
19:00
|
Теннесси Уильямс
СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ
Драма воспоминаний в двух частях 16+
|
11.09
19:00
|
Федор Достоевский
БЕЛЫЕ НОЧИ
Рассказ мечтателя 12+
|
12.09
18:30
|
Александр Пушкин
ПИКОВАЯ ДАМА
16+
|
13.09
18:30
|
Габриэль Маркес
ЛЮБОВНАЯ ОТПОВЕДЬ
Моноспектакль 16+
|
18.09
19:00
|
Венедикт Ерофеев
МОСКВА – ПЕТУШКИ
Поэма в двух действиях 18+
|
19.09
18:30
|
Габриэль Маркес
ЛЮБОВНАЯ ОТПОВЕДЬ
Моноспектакль 16+
|
25.09
19:00
|
Александр Пушкин
ПИКОВАЯ ДАМА
16+
|
26:09
18:30
|
Венедикт Ерофеев
МОСКВА – ПЕТУШКИ
Поэма в двух действиях 18+
|
27.09
18:30
|
Федор Достоевский
БЕЛЫЕ НОЧИ
Рассказ мечтателя 12+
Билеты можно приобрести на сайте и в кассе театра.