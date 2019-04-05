В Туле отремонтируют ливневую канализацию по 16 адресам
В настоящее время с подрядной организацией ООО «ТулВодосток» заключен муниципальный контракт на восстановление работоспособности ливневой канализации в Туле.
Об этом сообщает городская администрация.
В рамках контракта в текущем году будет выполнен ремонт и восстановление ливневой канализации на 16 объектах:
- пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской;
- вдоль дома 2 по ул. Пушкина до дома 1 по ул. Луговой в пос. Косая гора;
- пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина;
- пересечение ул. 9 Мая и ул. Оружейной;
- пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева;
- пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной;
- пересечение ул. Мосина и ул. Советской;
- на пр. Ленина в районе дома 86;
- по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена);
- по ул. Оружейной (от дома 23 до дома 15 корп. 1);
- по ул. Плеханова от ул. Осташева;
- по ул. Скуратовской, поворот на п. Новоскуратово;
- по ул. Транспортной в пос. Южный, мкрн. Скуратово;
- по Московскому шоссе в районе дома 60;
- по ул. Горской в деревне Барсуки;
- на ул. 4-й Горельской.
В настоящий момент выполнены работы по замене участка водопропускных труб (12 м) и промывке трубопровода на пересечении ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина.
Ведутся работы на пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева. На указанном участке выполняют устройство смотровых колодцев и водоотводных труб диаметром 500 мм.
На пересечении ул. Кауля и ул. Новомосковской будет выполнен ремонт дождеприемных колодцев, а также будет произведено устройство 30 м водопропускных труб.