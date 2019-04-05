В Туле отремонтируют ливневую канализацию по 16 адресам

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В настоящее время с подрядной организацией ООО «ТулВодосток» заключен муниципальный контракт на восстановление работоспособности ливневой канализации в Туле.

Об этом сообщает городская администрация.

В рамках контракта в текущем году будет выполнен ремонт и восстановление ливневой канализации на 16 объектах:

пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской;

вдоль дома 2 по ул. Пушкина до дома 1 по ул. Луговой в пос. Косая гора;

пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина;

пересечение ул. 9 Мая и ул. Оружейной;

пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева;

пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной;

пересечение ул. Мосина и ул. Советской;

на пр. Ленина в районе дома 86;

по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена);

по ул. Оружейной (от дома 23 до дома 15 корп. 1);

по ул. Плеханова от ул. Осташева;

по ул. Скуратовской, поворот на п. Новоскуратово;

по ул. Транспортной в пос. Южный, мкрн. Скуратово;

по Московскому шоссе в районе дома 60;

по ул. Горской в деревне Барсуки;

на ул. 4-й Горельской.

В настоящий момент выполнены работы по замене участка водопропускных труб (12 м) и промывке трубопровода на пересечении ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина.

Ведутся работы на пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева. На указанном участке выполняют устройство смотровых колодцев и водоотводных труб диаметром 500 мм.

На пересечении ул. Кауля и ул. Новомосковской будет выполнен ремонт дождеприемных колодцев, а также будет произведено устройство 30 м водопропускных труб.