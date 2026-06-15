Фото Правительства Тульской области.

В Тульской области не планируется застройка территории лагеря «Космос» жилыми домами. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миляев на оперативном совещании. Глава региона поручил Ярославу Ракову и Илье Беспалову разъяснить ситуацию жителям и снять возникшие опасения относительно будущего территории.

«И Ярослав Юрьевич, вместе с Ильей Ильичом успокойте общественность в той части, что вы передумали продавать „Космос“ под жилищную застройку. Там будет лагерь, но люди просто беспокоятся и думают, коли лагерь долгое время не работает, то его готовят к продаже для какого-нибудь другого использования», — сказал Миляев.

По словам губернатора, опасения жителей напрасны: назначение таких территорий, как правило, не предполагает смену профиля использования.

При этом глава региона отметил, что вопрос будущего «Космоса» в целом требует отдельного решения. Обсуждаются возможные варианты развития территории, включая различные сценарии модернизации.

Он также подчеркнул, что ранее обсуждались варианты объединения лагерей, однако проект не был реализован, и теперь необходимо рассмотреть другие подходы к развитию объекта.

В правительстве региона планируют дополнительно проработать возможные решения по будущему лагеря.