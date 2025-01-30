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Андрей Дубровский назвал приоритеты работы Тульской областной Думы

Андрей Дубровский назвал приоритеты работы Тульской областной Думы

30 января состоялось первое заседание Тульской областной Думы в 2025 году.

Открывая весеннюю сессию парламента, председатель областной Думы Андрей Дубровский напомнил, что этот год отмечен несколькими важными вехами: Президент России Владимир Путин объявил его Годом защитника Отечества и всего несколько месяцев остается до великого события – 80-летия Победы.

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– Каждый из вас в своих округах многое делает и для ветеранов, и для участников специальной военной операции. Прошу вас обязательно посетить ветеранов, поздравить и поблагодарить от имени областной Думы. Особое внимание нужно уделить семьям наших бойцов. Важно работать в контакте с учебными заведениями, волонтерами, – обратился к депутатам Андрей Владимирович.

Приоритетом в законодательной работе спикер облдумы назвал достижение национальных целей развития, которые обозначил глава государства. Он отметил значимость законопроекта о развитии ответственного ведения бизнеса.

– Поддержка экономики, привлечение инвестиций всегда были приоритетом. Ведь это рабочие места, налоги, которые пополняют бюджет. А этот законопроект отражает наше особое отношение к тем предприятиям и организациям, которые не только успешно работают, но и многое делают для области, решения экологических вопросов, заботятся о своих сотрудниках. Это существенный вклад в достижение национальных целей развития. Будем работать вместе с Губернатором и Правительством, – резюмировал Андрей Дубровский.

Проект закона «О развитии ответственного ведения бизнеса в Тульской области» Дума одобрила в первом чтении. Первый заместитель председателя облдумы Марина Левина отметила, что он обсуждался очень заинтересованно и активно, а принятию его в качестве закона будут предшествовать дополнительные консультации с Правительством области и экспертным сообществом.

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– На мой взгляд, это серьезный шаг в законодательном регулировании вопросов, которые обеспечивают создание условий для вовлечения предприятий и организаций негосударственного сектора в достижение национальных целей. Прежде всего, через полноценную заботу о своих сотрудниках и членах их семей, решение вопросов экологической безопасности и защиты окружающей среды, благоустройства прилегающей территории и территорий населенных пунктов, на которых располагаются эти предприятия. В свою очередь, организации, которые будут отнесены к разряду ответственных, смогут рассчитывать на целый спектр актуальных мер государственной поддержки, – сообщила Марина Викторовна.

 

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