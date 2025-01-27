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Мигрант угрожал водителю ножом и угнал иномарку: мужчину заключили под стражу до 21 марта
Фото прокуратуры Тульской области.

Мигрант угрожал водителю ножом и угнал иномарку: мужчину заключили под стражу до 21 марта

Угонщик ездил по улицам Тулы, пока его не остановили сотрудники ДПС.

Прокуратура Привокзального района Тулы поддержала в суде ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 33-летнего гражданина Таджикистана. 

Напомним, инцидент произошел вечером 21 января. Уроженец одного из государств ближнего зарубежья заметил на улице Маршала Жукова припаркованный у дома автомобиль Hyundai с незаглушенным двигателем. Угрожая ножом стоящему рядом с машиной владельцу, злоумышленник вынудил мужчину отойти в сторону.

«Опасаясь за свою жизнь, владелец вышел из заведённой машины, после чего злоумышленник сел за руль и скрылся на транспортном средстве в неизвестном направлении», — сообщали ранее в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Угонщик ездил по улицам оружейной столицы до момента, когда был остановлен сотрудниками ДПС. Подозреваемый сначала заявил, что не угонял машину, а выполнял просьбу ее владельца «перегнать ее в другое место и там просто оставить».

«Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признал. С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 марта 2025 года», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Автор:
сегодня, в 14:33 0
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