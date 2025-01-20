Тульский суд признал экстремистской фанатскую ультраправую группировку «Киборги»

Фото Артёма Жильцова

Исходя из материалов дела, в состав объединения входили более 10 приверженцев неонацизма.

Тульский областной суд признал экстремистской организацией ультраправую фанатскую группировку «Киборги». Отмечается, что в состав организации входили свыше 10 участников, которых объединяла идеология неонацизма.

Организаторы и участники праворадикальной группировки совершили в Тульской области 4 преступления и 10 административных правонарушений экстремистского толка. Это послужило основанием для объявления «Киборгов» вне закона: группа признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории России.

Напомним, в мае прошлого года стало известно, что активные участники сообщества «Киборги», несогласные с позицией властей, отправились в зону СВО, где вступили в ряды 106-го разведотряда.