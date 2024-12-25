Итоги 2024 года: самые громкие ДТП в Туле

8 января водитель Nissan Qashqai не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего машина упала с моста рядом с селом Борщевое.

Очевидцы происшествия вызвали экстренные службы. Медики прибыли на указанный адрес за 14 минут.

В результате аварии пострадали три пассажира автомобиля. Все они были госпитализированы. Водитель автомобиля от госпитализации отказался.

7 февраля, на 315-м км автодороги М-4 «Дон» в Ефремовском районе произошло ДТП. В 13.40 там столкнулись грузовой автомобиль MAN и микроавтобус Peugeot Boxer.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали 6 человек — 5 пассажиров и водитель большегруза.

Лобовое столкновение грузового МАЗ и Volkswagen Tiguan произошло в пятницу 15 марта в Киреевской районе в пос. Стахановском на повороте на Болохово (21 км а/д Тула — Новомосковск).

В результате удара Volkswagen загорелся, водитель иномарки погиб.

31 июля на участке в районе онкоцентра столкнулись 7 автомобилей, в том числе и автомобиль медицинской службы. В Минздраве рассказали, что врачи добрались до места аварии за 11 минут. К тому моменту 65-летняя женщина — фельдшер Ленинской районной больницы, которая в момент аварии находилась в автомобиле неотложной помощи, уже скончалась.

Двоих мужчин — водителей доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина.

ДТП произошло около шести вечера 23 декабря на 265-м километре трассы М-2 «Крым». УАЗ «буханка» и военный КамАЗ столкнулись лоб в лоб.

В результате ДТП погиб начальник Плавской ГАИ. По информации Myslo, 45-летний полицейский сам сидел за рулем «буханки». У него осталось трое детей. Также в аварии пострадала пассажирка УАЗа.