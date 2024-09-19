АКМ добыл два очка в Тамбове

Фото АКМ.

Туляки после поражения от «Ростова» были полны решимости и хотели доказать, что тот результат был нелепой случайностью.

Хоккеисты АКМ провели свой очередной выездной поединок в рамках нового сезона ВХЛ. На сей раз подопечные Олега Горбенко сыграли в Тамбове против хоккейной команды «Тамбов», которая провела до этого поединка всего лишь два матча и набирала очки в каждом из них.

Старт матча остался за хозяевами — Андрей Виноградов сразу же оставил туляков в меньшинстве, но игроки АКМ с честью выстояли, а после игры в численном неравенстве сумели перехватить инициативу, прибрать ее к своим клюшкам и организовать несколько неплохих наплывов на ворота, которые защищал Сковронский. Тамбовчане также старались действовать активно, но ровно на столько, на сколько им позволяли этого соперники. Подопечные Олега Горбенко использовали активный прессинг после потери шайбы и заметно затрудняли хозяевам выход из обороны в атаку, а если нападающие «Тамбова» проходили оборону АКМ, то в дело тут же вступал кипер гостей Денис Попов.

В концовке первого игрового отрезка «волки» подустали и стали ошибаться, удаляясь в простых ситуациях.

Если с первым большинством АКМ хозяева справились, то со второй попытки счет был открыт: за 12 секунд до сирены на перерыв Глеб Петров воспользовался сутолокой на чужом пятаке и реализовал лишнего.

Вторая треть также осталась за командой гостей. Туляки прямо со стартового вбрасывания устремились вперед и раз за разом создавали опасные моменты у ворот «Тамбова», который к тому же помогал АКМ удалениями. Реализовать лишнего хоккеистам из Тульской область не удавалось, хотя обороне хозяев приходилось совсем не сладко. Ближе к экватору встречи игра выровнялась, туляки начали удаляться, а в одном из эпизодов «Тамбов» и вовсе выровнял цифры на табло — Даниил Булыгин отправился в штрафной бокс, а Александр Протапович закопал шайбу в сетку ворот Попова и вернул поединку интригу.

Старт заключительной трети «Михайловцы» могут занести в актив — уверенными атакующими действиями они заставили соперника удалиться и сумели реализовать лишнего. Кузнецов отправился отдыхать за подножку, а Максим Мальцев мощно и неотразимо бросил.

Дальше тамбовчане побежали отыгрываться, но хоккеисты АКМ действовали очень грамотно и уверенно, без особого труда сдерживая все атакующие порывы «Тамбова». Финальный штурм хозяевам также не сильно-то удавался, постоянно рушась о мощную стену в виде защитников на подступах в чужой синей линии. Не помогла «Тамбову» и смена вратаря на шестого полевого игрока — АКМ набирает два очка и продолжает располагаться в числе сильнейших команд Лиги по итогам сезона.

Следующий матч подопечные Олега Горбенко проведут 25 сентября в Воскресенске. Соперником станет «Химик», который находится с туляками в таблице по соседству.

«Тамбов» — АКМ

19:48 0:1 Петров (Аноп) — в большинстве

38:59 1:1 Протапович — в большинстве

42:45 1:2 Мальцев (Шипов, Рассейкин)

Статистика матча:

Броски: 31-59. Броски в створ: 21-34. Блокированные броски: 13-4. Голы: 1-2. Вбрасывания: 32-29. Силовые приемы: 6-5. Штраф: 12-10.