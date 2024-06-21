Как грабили ювелирку «585» в Узловой: видео с камер наблюдения

Полиция обнародовала видео налёта на ювелирный магазин в Узловой я — одного из крупнейших ограблений последних лет в Тульской области.

На видео с камер наблюдения — момент нападения на ювелирный магазин 29 апреля 2024 года. Угрожая продавцам пистолетом, двое налетчиков разбили девять витрин и утащили украшений более чем на 15 млн руб. «Операция» заняла не более 5 минут.

Спустя время преступников задержали в Москве, где они прятались на съемных квартирах.

Напомним, злодеи пришли в магазин вечером, незадолго до закрытия. После разбоя они скрылись на «семерке» в неизвестном направлении. Преступники скрывались от правоохранителей месяц и были задержаны 28 мая. Сейчас они арестованы.