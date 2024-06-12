  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Обнародована информация о качестве питьевой воды в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Обнародована информация о качестве питьевой воды в Туле
Фото Алексея Пирязева

Обнародована информация о качестве питьевой воды в Туле

Тулагорводоканал опубликовал итоги лабораторных исследований.

Информация о качественном составе питьевой воды с 3 по 7 июня 2024 года. Листайте таблицу вправо-влево, если вы читаете этот материал с мобильника.

Показатели/ПДК Заречье Пролетар-ский Централь-ный Советский Привок-зальный
Мутность (мг/дм3)/1,5 не обн.*
- 0,82		 не обн.*
- 0,82		 не обн.*
- 0,88		 не обн.*
- 0,67		 не обн.*
-0,88
Цветность (градусы)/20 не обн.* не обн.* не обн.* не обн.* не обн.*
Жёсткость (градусы)/7,0 7,2−7,4 4,8−5,4 7,0−9,2 8,8−9,0 6,4−9,8
Железо (мг/дм3)/0,3 не обн.* не обн.*
-0,24		 не обн.*
- 0,11		 не обн.*
-0,24		 не обн.*
- 0,22
Общие колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) не обн. не обн. не обн. не обн. не обн.
Колифаги (БОЕ в 100 см3) не обн. не обн. не обн. не обн. не обн.

не обн.* — полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения
ПДК** согласно СанПиН 1.2.3685−21, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории МО г. Тула в соответствие с установленными требованиями на период с 2018 по 2024 гг.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 16:31 −1
Другие статьи по темам
Прочее
водакачествоТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Буныревском профилактории построят клуб за 93 млн рублей
В Буныревском профилактории построят клуб за 93 млн рублей
В Туле автомобилист на Toyota «научил» Mercedes плохому
В Туле автомобилист на Toyota «научил» Mercedes плохому
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.