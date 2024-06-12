Обнародована информация о качестве питьевой воды в Туле

Информация о качественном составе питьевой воды с 3 по 7 июня 2024 года. Листайте таблицу вправо-влево, если вы читаете этот материал с мобильника.
|Показатели/ПДК
|Заречье
|Пролетар-ский
|Централь-ный
|Советский
|Привок-зальный
|Мутность (мг/дм3)/1,5
|не обн.*
- 0,82
|не обн.*
- 0,82
|не обн.*
- 0,88
|не обн.*
- 0,67
|не обн.*
-0,88
|Цветность (градусы)/20
|не обн.*
|не обн.*
|не обн.*
|не обн.*
|не обн.*
|Жёсткость (градусы)/7,0
|7,2−7,4
|4,8−5,4
|7,0−9,2
|8,8−9,0
|6,4−9,8
|Железо (мг/дм3)/0,3
|не обн.*
|не обн.*
-0,24
|не обн.*
- 0,11
|не обн.*
-0,24
|не обн.*
- 0,22
|Общие колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3)
|не обн.
|не обн.
|не обн.
|не обн.
|не обн.
|Колифаги (БОЕ в 100 см3)
|не обн.
|не обн.
|не обн.
|не обн.
|не обн.
не обн.* — полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения
ПДК** согласно СанПиН 1.2.3685−21, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории МО г. Тула в соответствие с установленными требованиями на период с 2018 по 2024 гг.