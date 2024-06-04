«Как ей это удалось?!»: появилось видео момента аварии с фурой на ул. Рязанской

Фото Юлии Королевой.

В соцсетях пользователи делятся записью с регистратора и недоумевают: «Как так?»

Напомним, утром 4 июня ДТП с тремя автомобилями парализовало движение на Рязанской улице. Авария произошла в 7.25 напротив дома № 3-к по ул. Рязанской. Все три транспортных средства — фура DAF, Haval Jolion и Nissan Almera — двигались в попутном направлении.

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель автомобиля Haval, 33-летняя женщина, при перестроении осуществила столкновение с грузовым автомобилем марки DAF под управлением 39-летнего мужчины. После этого Haval столкнулся с Nissan, за рулем которого находился 50-летний водитель. В результате ДТП пострадала водитель Haval, ей оказали медпомощь на месте.

А в соцсетях жители делятся видео с моментом аварии.