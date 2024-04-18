Администрация Алексина взяла на контроль дом с обрушившимся потолком

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сотрудники муниципалитета уже выехали на место.

В ближайшие сутки специальная комиссия от МО город Алексин приступит к обследованию строительных конструкций. Об этом сообщили в муниципалитете.

Так, местная администрация уже проводит комплекс мероприятий.

— Произведено визуальное обследование места обрушения, в настоящее время ведется работа по расселению жителей второго этажа в иные благоустроенные помещения, — отметили в муниципалитете.

Напомним, 16 апреля в доме № 14 по ул. Новорогодищенской произошло обрушение перекрытий между чердаком и вторым этажом. Пострадавших нет.