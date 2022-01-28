новости
новости
Регистрация
В центре Тулы легковушка лишилась бампера после столкновения с внедорожником

В центре Тулы легковушка лишилась бампера после столкновения с внедорожником

Авария произошла на пересечении улиц Тургеневской и Менделеевской.

 

 

Как сообщают очевидцы, в центре Тулы, на перекрестке улиц Тургеневской и Менделеевской, столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Pajero Sport. После удара бампер легковушки остался на тротуаре.

Судя по характеру повреждений, столкновение было лобовым - возможно, один из водителей поворачивал налево, а второй двигался во встречном направлении. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 19:40 +3
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД России по Тульской областиДТПавариястолкновение автомобилей
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Мясново рухнула трамвайная остановка
В Мясново рухнула трамвайная остановка
На Косой Горе жительница табора устроила себе шопинг за чужой счёт
На Косой Горе жительница табора устроила себе шопинг за чужой счёт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.