В центре Тулы легковушка лишилась бампера после столкновения с внедорожником

Как сообщают очевидцы, в центре Тулы, на перекрестке улиц Тургеневской и Менделеевской, столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Pajero Sport. После удара бампер легковушки остался на тротуаре.

Судя по характеру повреждений, столкновение было лобовым - возможно, один из водителей поворачивал налево, а второй двигался во встречном направлении. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.