На ул. Металлургов сняли на видео «эвакуатор по-тульски»

Рабочие с помощью трактора-погрузчика перетащили ГАЗель на противоположную сторону дороги.

Читательница поделилась с редакцией видео, снятым на ул. Металлургов в Туле. По словам автора, запись была сделана 21 июля этого года в 23.53.

Судя по кадрам, дорожным рабочим помешала припаркованная ГАЗель. Они решили проявить смекалку: оттащили ее на противоположную сторону дороги, прицепив к трактору-погрузчику.

Доступа в автомобиль мужчин не было, поэтому колеса поворачивали пинками...