На ул. Металлургов сняли на видео «эвакуатор по-тульски»
Рабочие с помощью трактора-погрузчика перетащили ГАЗель на противоположную сторону дороги.
Читательница поделилась с редакцией видео, снятым на ул. Металлургов в Туле. По словам автора, запись была сделана 21 июля этого года в 23.53.
Судя по кадрам, дорожным рабочим помешала припаркованная ГАЗель. Они решили проявить смекалку: оттащили ее на противоположную сторону дороги, прицепив к трактору-погрузчику.
Доступа в автомобиль мужчин не было, поэтому колеса поворачивали пинками...
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