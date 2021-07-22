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На ул. Металлургов сняли на видео «эвакуатор по-тульски»

На ул. Металлургов сняли на видео «эвакуатор по-тульски»

Рабочие с помощью трактора-погрузчика перетащили ГАЗель на противоположную сторону дороги.

Читательница поделилась с редакцией видео, снятым на ул. Металлургов в Туле. По словам автора, запись была сделана 21 июля этого года в 23.53.
 
Судя по кадрам, дорожным рабочим помешала припаркованная ГАЗель. Они решили проявить смекалку: оттащили ее на противоположную сторону дороги, прицепив к трактору-погрузчику.
 
Доступа в автомобиль мужчин не было, поэтому колеса поворачивали пинками...
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:06 +7
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