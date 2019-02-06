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На пр. Ленина в Туле сбили женщину
Фото: https://vk.com/tula.life

На пр. Ленина в Туле сбили женщину

Пострадавшая госпитализирована с переломами бедер.

Как сообщили очевидцы, вечером, 5 февраля, в районе дома № 122/1 на пр. Ленина в Туле легковой автомобиль Renault Logan сбил пешехода. Автоавария произошла около 10 часов вечера, в зоне пешеходного перехода.
 

- Водитель 1973 года рождения совершил наезд на женщину 1966 года рождения, — подтвердил информацию заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев. — Пострадавшая госпитализирована с переломами обеих бедер. Обстоятельства ДТП выясняются.

Новость обновлена: по предварительной информации УГИБДД региона, женщина переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

 

Если вы стали очевидцем происшествия, или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7−962−272−02−02.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:36 +4
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