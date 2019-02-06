новости
новости
Регистрация
Тулячка Ирина Страхова просит помощи туляков
Фото Алексея Пирязева.

Тулячка Ирина Страхова просит помощи туляков

Женщине необходимо срочно собрать на лечение 31800 рублей.

В редакцию Myslo за помощью обратилась тулячка Ирина Александровна Страхова, инвалид третьей группы.

– 1 сентября 2018 года со мной случилось несчастье: я пошла в сарай во дворе и провалилась в подвал на два метра вниз, серьезно повредила левую ногу. Выбраться самостоятельно я не смогла, пришлось вызывать сотрудников МЧС. Боль была просто ужасная! Я не могла даже встать, — рассказывает женщина.

Ирина Александровна долго пролежала в больнице. Ей поставили диагноз — закрытый вывих левой голени. Сейчас женщина ходит с бандажом и палочкой. Но этого недостаточно. Из-за такой серьезной травмы Ирина Александровна не может твердо стоять на ногах, несколько раз она падала, усугубляя свою ситуацию.

– Сейчас мне необходим протез синовиальной жидкости «Фарматрон». Инъекцию должны вколоть в обе ноги. Одна ампула стоит 15900 рублей. Но таких денег у моей семьи нет. У меня муж и сын — тоже инвалиды, — говорит женщина со слезами на глазах.

Ирина Александровна встала в очередь на получение квоты. Но первый курс лечения необходимо пройти уже сейчас. Поэтому Ирина Александровна обращается за помощью к тулякам!

Номер карты Сбербанка 5336 6900 0176 8276 — Страхова И. А.

Автор: Кристина Вернигорина , сегодня, в 11:17
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Образовательный фонд «Мишенское» выразил свое мнение о трехлетней политике Алексея Дюмина
Образовательный фонд «Мишенское» выразил свое мнение о трехлетней политике Алексея Дюмина
На пр. Ленина в Туле сбили женщину
На пр. Ленина в Туле сбили женщину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.