Тулячка Ирина Страхова просит помощи туляков

Фото Алексея Пирязева.

В редакцию Myslo за помощью обратилась тулячка Ирина Александровна Страхова, инвалид третьей группы.

– 1 сентября 2018 года со мной случилось несчастье: я пошла в сарай во дворе и провалилась в подвал на два метра вниз, серьезно повредила левую ногу. Выбраться самостоятельно я не смогла, пришлось вызывать сотрудников МЧС. Боль была просто ужасная! Я не могла даже встать, — рассказывает женщина.

Ирина Александровна долго пролежала в больнице. Ей поставили диагноз — закрытый вывих левой голени. Сейчас женщина ходит с бандажом и палочкой. Но этого недостаточно. Из-за такой серьезной травмы Ирина Александровна не может твердо стоять на ногах, несколько раз она падала, усугубляя свою ситуацию.

– Сейчас мне необходим протез синовиальной жидкости «Фарматрон». Инъекцию должны вколоть в обе ноги. Одна ампула стоит 15900 рублей. Но таких денег у моей семьи нет. У меня муж и сын — тоже инвалиды, — говорит женщина со слезами на глазах.

Ирина Александровна встала в очередь на получение квоты. Но первый курс лечения необходимо пройти уже сейчас. Поэтому Ирина Александровна обращается за помощью к тулякам!