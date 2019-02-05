В Туле многодетная семья живет в аварийном бараке

Фото Дмитрия Дзюбина.

Честно говоря, мы думали, что в XXI веке такого уже просто не может быть. А оказывается, может — в поселке Южный в Скуратово, на улице Транспортной.

В ужасающих условиях эта семья живет уже много лет, а их аварийного барака даже нет ни в одном навигаторе.

В доме, если его можно так назвать, живут семь человек: Алена, ее муж Сергей и пятеро детей, младшему из которых, Артемке, исполнилось всего два месяца.



Алена Корчагина.

– Я живу здесь с 1999 года, в этом году будет 20 лет, — рассказывает Алена Корчагина. — Этот барак еще довоенной постройки. Он всё время был проблемным, но сейчас в нем просто опасно жить. Из удобств у нас есть вода, газ и электричество. Отопление АГВ. А вот канализации и туалета нет. На кухне поставили слив за свой счет, готовим и моем посуду по-человечески. А вот купание — целая проблема.

– Ванна есть, но она стоит в коридоре и выполняет скорее функцию корыта. Я нагреваю ведра воды, наливаю в ванну, разбавляю холодной. Для взрослого человека надо нагреть три ведра, детей купаю в тазу — пока перемоешь пятерых!



6-летняя Даша, 4-летний Степан и 3-летняя Ангелина Корчагины мечтают провести свое детство в совсем других условиях.

– Ну, а потом приходится вычерпывать воду теми же ведрами и выливать в раковину, так как слива в ванне нет. О том, чтобы налить ванну и полежать в ней, не может быть и речи. Понежиться в горячей воде ходим в выходные к моей бабушке. Но самое ужасное — у нас нет туалета. Совсем. Вся семья ходит в ведро, а потом я хожу и выливаю все в общий туалет на улице. Рядом — мусорка, она очень часто забита под завязку, летом весь хлам летит к нам в огород…



Туалет, куда выносят свои ведра жители бараков.

По словам Алены, жить в их бараке не только очень некомфортно, но и опасно. Старая крыша под натиском снега и дождя постоянно течет, из-за этого штукатурка на потолке на террасе и в кухне разрушается и то и дело обваливается.

– Дело было летом. Я мыла полы на кухне, дети бегали, дверью хлопнули, и приличный кусок штукатурки с потолка рухнул на пол, — рассказывает Алена. — Хорошо, что ребенок успел отбежать и трагедии не произошло. Уже появилась трещина на потолке в зале, а там спим мы с мужем и двухмесячным сыном. Обои отваливаются, отовсюду дует, малыши то и дело болеют. Вечная сырость и страх за своих детей…



Алена с бабушкой Ниной Кузнецовой.

– Весной начнет таять снег, и вся вода «побежит» под дом, — говорит Нина Кузнецова, бабушка Алены. — Во дворе раньше стояла колонка, ее снесли, и на этом месте образовалась яма. Весной и летом там постоянно набирается целая яма воды. Ее откачивают, а через день она снова полная. А если дети упадут в яму?



Семью Корчагиных поставили на очередь на получение жилья, так как дом был признан аварийным.

– Дом был признан аварийным в 2008 году. Нас обещали переселить до 31 декабря 2018 года, но 27 декабря 2017 года назвали новый срок — до 31 декабря 2022 года, — говорит Алена. — То есть еще три года нам предлагают жить в нечеловеческих условиях. А так хочется жить в квартире с горячей водой, туалетом, ванной.

Юрист Евгений Черников:

Евгений Черников – Аварийным считается жилье, если несущие конструкции фундамента, стен, кровли разрушаются и угрожают жизни и здоровью проживающих там людей. Аварийный дом подлежит расселению. Признание жилья аварийным имеет важные последствия: такое жилье должно быть расселено, после чего снесено. То есть «аварийное жилье» имеет четко определенный правовой статус и последствия. Для тех людей, которые живут в неприватизированных домах и квартирах, предоставленных им по договору социального найма, есть правила. Если их дом или квартиру признали аварийной, они имеют право получить другое жилое помещение по договору социального найма. Оно должно быть благоустроенным, равнозначным по общей площади ранее занимаемого жилого помещения, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.



Кирилл Лукин, начальник отдела муниципального жилищного фонда комитета имущественных и земельных отношений:

