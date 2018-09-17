В Туле на улице Пролетарской сгорели две иномарки: видео

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

17 сентября в 2.23 в службу спасения сообщили о возгорании двух автомобилей: «Саманд» и «Пежо 107». Машины были припаркованы на улице Пролетарской в Туле.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 2.29. Открытое горение было ликвидировано через три минуты.

В одной из тульских групп ВКонтакте опубликовано видео пожара.

В результате происшествия в автомобиле «Саманд» обгорела подкапотная часть, левое и правое крыло, частично выгорел салон. В «Пежо 107» обгорела правая часть бампера.