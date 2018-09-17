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После ночи в гостинице житель Богородицка обокрал любовницу

После ночи в гостинице житель Богородицка обокрал любовницу

Подозреваемый задержан.

В Богородицке в полицию с заявлением обратилась 21-летняя местная жительница. По ее словам, она познакомилась с мужчиной. Пара сняла номер в гостинице. А наутро девушку ждал неприятный сюрприз — любовник, воспользовавшись тем, что она ушла в душ, украл у нее 9000 рублей из кошелька, ключи от автомобиля и скрылся.

Приметы вора девушка передала полицейским.

– В кратчайшие сроки сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Богородицкий» провели мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

30-летний ранее судимый мужчина был обнаружен и доставлен для разбирательства. Он признался в содеянном.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:02 +3
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