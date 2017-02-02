Две бутылки пива обошлись кассиру в 30 тысяч рублей

На такую сумму суд оштрафовал сотрудницу магазина за продажу алкоголя несовершеннолетней.

31 января 2017 года мировой судья Одоевского судебного района Тульской области рассмотрела административное дело в отношении продавца в магазине ИП Леонова, которая 4 января 2017 года продала две бутылки пива несовершеннолетней покупательнице. Это является нарушением, предусмотренным ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции).

На судебном заседании обвиняемая с протоколом согласилась.

По ее словам, она посчитала, что девушка была совершеннолетней: на вид ей было 20-25 лет.

По этой причине продавец не спросила у неё документы и продала ей пиво.

Постановлением мирового судьи подсудимая признана виновной в совершении административного правонарушения и подвергнута штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.