новости
новости
Регистрация
Две бутылки пива обошлись кассиру в 30 тысяч рублей

Две бутылки пива обошлись кассиру в 30 тысяч рублей

На такую сумму суд оштрафовал сотрудницу магазина за продажу алкоголя несовершеннолетней.

31 января 2017 года мировой судья Одоевского судебного района Тульской области рассмотрела административное дело в отношении продавца в магазине ИП Леонова, которая 4 января 2017 года продала две бутылки пива несовершеннолетней покупательнице. Это является нарушением, предусмотренным ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции).

На судебном заседании обвиняемая с протоколом согласилась.

По ее словам, она посчитала, что девушка была совершеннолетней: на вид ей было 20-25 лет.

По этой причине продавец не спросила у неё документы и продала ей пиво.

Постановлением мирового судьи подсудимая признана виновной в совершении административного правонарушения и подвергнута штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.    

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 12:43 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьОдоевский район
Прочее
продажа алкоголя несовершеннолетнемуштраф

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Куликовом поле пройдет зимний праздник «Большой тур»
На Куликовом поле пройдет зимний праздник «Большой тур»
Тульские семьи поделились своей историей
Тульские семьи поделились своей историей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика