Тульские семьи поделились своей историей

Фото предоставлено пресс-службой тульских парков.

В Комнате истории Белоусовского парка работает выставка «Тульские родословия. История и современность».

Центральный парк имени П. П. Белоусова приглашает туляков посетить генеалогическую выставку «Тульские родословия. История и современность», которая действует в Комнате истории Белоусовского парка.

На выставке можно увидеть яркие, красочные, разнообразные по оформлению родословные древа жителей Тульской области и потомков туляков, проживающих в разных городах страны (Москва, Петербург, Калуга и другие) и по всему миру (Америка, Германия, Новая Зеландия, Израиль и другие).

Представлены тульские фамилии всех сословий: дворяне, оружейники, священнослужители, купцы, мещане и крестьяне.

На почетном месте – родословие предков и потомков П. П. Белоусова.

Выставка открыта с четверга по воскресенье с 12.00 до 17.00. Вход свободный.

Место проведения: улица Первомайская, 13-а.