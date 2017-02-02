На Куликовом поле пройдет зимний праздник «Большой тур»

Фото из архива Myslo.

В этом году он проходит в рамках Года экологии. На праздник ждут всех любителей животных, природы и активного отдыха.

11 февраля 2017 года на Куликовом поле пройдет зимний спортивный праздник «Большой тур». В этом году он проходит в рамках Года экологии и, как и всегда, ждет всех любителей животных, природы и активного отдыха.

Захватывающие соревнования собачьих упряжек, забавные четвероногие акробаты и серьезные стражи порядка, катание на лошадях и собаках, изготовление кормушек для птиц – это и многое другое ждет гостей «Большого тура» 11 февраля!

Кроме того, впервые в этом году под крышей конного манежа будет организована площадка «Птичий рынок», куда приглашаются:

мастера, изготавливающие сувениры анималистической тематики;

предприниматели, торгующие модными аксессуарами и сопутствующими товарами для четвероногих любимцев;

заводчики ездовых, служебных, охотничьих и даже декоративных собак с щенками и документами на них.

Самое главное, на «Птичьем рынке» пройдет акция «Помоги другу!».

В рамках этой акции каждый может выбрать себе четвероногого питомца из Центра помощи бездомным животным «Любимец» и забрать его домой совершенно бесплатно! Также можно будет на месте оказать любую посильную помощь этому заведению.

Еще на «Птичьем рынке» впервые будет работать выездной груминг-салон «Леди и бродяга».

Его стилисты за вполне умеренную плату сделают лохматому четвероногому другу модную стрижку, актуальный педикюр или продвинутый шеллак.

Проводят праздник музей-заповедник Куликово поле и Тульское отделение Межрегиональной общественной организации «Спортивный клуб любителей ездового спорта «Конкорд».

Контактные телефоны музея в Туле: +7 4872 36-28-34 (Веревкин Андрей, Лебедева Анна или Котикова Любовь).

Место проведения: село Монастырщина, Конный двор.

Координаты GPS: 53.665652, 38.654037

Программа мероприятия

8.00 - 10.00: Ветконтроль и регистрация участников гонок на собачьих упряжках ранга САСТ (ветеринарный врач Алексей Ломакин).

11.00 - 16.00: Гонки на собачьих упряжках в различных категориях.

11.00: Торжественное открытие праздника.

11.30 - 12.00: Показательные выступления сотрудников Зонального кинологического центра УМВД Тульской области.

12.00 – 12.15, 13.00 - 13.15: Цирковое выступление Анны и Бимбо.

12.00 - 14.00: Сельские игры – соревнования семейных команд «Мама, папа, я – спортивная семья» для задорных семей с детьми.

12.00 – 14.00: Конкурс строителей объемных фигур из снега «Снежная ферма».

12.00 – 14.00: Мастер-класс в Год экологии «Сделай кормушку – порадуй пташку!». Утилизируем твердые бытовые отходы – помогаем голодным пернатым.

11.00 - 15.00: Трансфер в новый музейный комплекс «Куликово поле» и обратно к месту проведения праздника.

С 11.00 до 16.00: Блины, фирменный чай из трав Куликова поля, ароматный сбитень, каша с полевой кухни, катание на лошадях и собаках, сувениры и фотографирование.