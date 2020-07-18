18 июля: в Туле начинают снимать фильм «Евдокия»

18 июля 1960 года и. о. директора киностудии им. Горького Оганджанов обратился к первому секретарю Тульского обкома КПСС Алексею Хворостухину с просьбой оказать содействие съемочной группе фильма «Евдокия» в организации и проведении съемок в Туле.

Также в письме указывалось содержание будущего кино:

«Фильм, действие которого охватывает 1917 – 1957 г.г. рассказывает о тяжелом периоде восстановления разрушенного Гражданской войной хозяйства промышленного города, о благородном деле ликвидации беспризорничества среди детей, трудовой доблести тружеников тыла во время Великой Отечественной войны вплоть до создания Совнархозов.

Натурные съемки фильма намечено провести в Туле в период август – сентябрь месяцы».

О том, что фильм будет интересным, говорил невероятный успех фильма «Сережа», только что снятый, как и «Евдокия», по сценарию Веры Пановой. Он с большим успехом демонстрировался в тульских кинотеатрах как раз в то время, когда начались съемки «Евдокии».

Главный герой фильма «Сережа» – маленький мальчик, который остро переживает свое одиночество после того, как в семье рождается его младший брат. А тут еще отчима в исполнении Сергея Бондарчука переводят на работу в Холмогоры. Вся семья собирается на жительство туда, а Сережу пока оставляют с тетей Пашей – у него больное горло, и его боятся брать зимой в дорогу.

– Коростелев, дорогой мой, миленький, я тебя очень прошу, ну пожалуйста, возьми меня в Холмогоры! – умоляет он отчима.

Тот очень добрый и чуткий человек, но они с женой просто боятся, что здоровье ребенка не выдержит переезд. Женой Бондарчука по фильму была женой и в жизни – красавица Ирина Скобцева.

Они уже собрались, уже грузовик с вещами отъезжает от дома, на улице мороз, и тут сердце Бондарчука не выдерживает несчастного взгляда стоящего у крыльца мальчика.

– Остановись! – приказывает он водителю.

Выскакивает из машины и бросается к Сереже:

– Собирайся! Едешь с нами!

Сколько тысяч литров счастливых слез было пролито в этот момент по всему Советскому Союзу – не сосчитать.

И вот автор этой замечательной повести написала сценарий к фильму «Евдокия» – о судьбе простых русских людей Евдокии и Евдокима.

Уже 14 августа газета «Коммунар» дала репортаж со съемок фильма.

«…Вот собралось много народа на площади Челюскинцев. Будущие зрители смотрят, как операторы киностудии снимают интересный кадр фильма. По улице, которая по сценарию называется Пролетарской, идут в потоке людей, одетых по моде тридцатых годов, трое: женщина и мужчина с малышом. Это Евдокия с мужем Евдокимом и сыном Сашей. На лицах их сияющие улыбки. Супругам есть, чему радоваться: они возвращаются из суда, на котором принято решение в их пользу. А малыш счастлив, потому что остался с ними: на суде ему сказали, что у него есть другая мама, но никакой другой мамы, кроме той, с которой сейчас идет, он не знает.

Интересна судьба малыша. Он подкидыш. Евдокия нашла трехмесячного малыша с запиской: «Его зовут Саша». Так у нее с Евдокимом появился пятый ребенок. А теперь…

Впрочем, обо всех подробностях зритель узнает, когда посмотрит «Евдокию».

Роль Евдокии играет артистка Людмила Хитяева. Евдокима – артист Николай Лебедев. В киносъемках участвуют многие жители Тулы. Саша, о котором говорилось выше, – это тульский мальчик Миша Дьяков. А ученик 6 класса средней школы №3 Юра Ахмадулин будет играть роль второго приемного сына Чернышевых – Андрея.

Режиссер-постановщик кинофильма «Евдокия» – Т. М. Лиознова. Директор картины – А. А. Аверочкин».

Лиознова – та самая, которая снимет потом «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны» и «Карнавал».

Рассказы о том, как снималось кино, еще долго передавались из уст в уста по всей Туле. Кто-то, например, вспоминал, что просто вышел из трамвая под стрекот кинокамеры, и получил за это целый рубль.

В фильме очень много узнаваемых тульских пейзажей. Это Косая Гора, площадь тогда еще Челюскинцев с памятником красноармейцу и фабрикой-кухней, улицы Революции и Менделеевская. Попала в кадр Привокзальная плотина (сейчас ул. Демидовская плотина), по которой была проложена трамвайная грузовая ветка к хлебозаводу. Макет дома Евдокима и Евдокии был выстроен в Пролетарском переулке, вблизи железнодорожных путей. В двух сценах, снятых возле него, можно видеть идущие вдалеке, на возвышении, трамваи – теперь они по эой еще сохранившейся насыпи не ходят.

Много чего потом в Туле еще интересного сняли. Но фильм «Евдокия» всегда будет стоять особняком и одним из самых любимых фильмов. Даже среди тех, кто его не видел.