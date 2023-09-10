Тельцам не следует болтать про свою любовь, а Ракам придется много работать и зарабатывать

Овен (21.03−20.04): Первая половина недели потребует мобилизации всех сил и решимости отстоять свои позиции и интересы. Не рискуйте, но настаивайте на том, что для вас жизненно важно. Берите на себя руководство в ситуациях, где чувствуется общая растерянность. С четверга начнется уже более благоприятный этап. В деловой сфере и личных отношениях атмосфера станет более доверительной. Можно будет подумать об отдыхе, путешествиях, развлечениях. Нужно привести в порядок свои дела — скоро в жизни появятся новые интересные темы.

Про деньги. Ваши финансовые возможности могут быть ограниченными, поэтому лучше распланировать все необходимые недельные затраты. Ваши новые идеи могут принести прибыль, но в отдаленной перспективе. Среда — удачный день для договоров и сделок.

Про любовь. При общении с любимым человеком сдерживайте негативные эмоции, вашей паре нужна гармония, а не ссоры и стрессы.

Про интим. Житейская суета так захватит вас, что о сексе вы будете помышлять в последнюю или предпоследнюю очередь. Домогаться, впрочем, тоже особо никто не будет — мало у кого возникнет желание немедленно возлюбить мечущегося во все стороны индивидуума, проливающего слезы пополам с валерьянкой. Шанс на взаимность у ваших партнеров есть в пятницу — в этот день вы можете позволить себе слегка скинуть груз забот — но только до полуночи, ибо потом вновь вспомните, какие вы бедные и несчастные, и как много у вас еще не сделано...

Благоприятные дни: 15, 17; неблагоприятные: 12.

Телец (21.04−21.05): Демонстрируйте хладнокровие в острых ситуациях и просчитывайте их на несколько ходов вперед. Напряженная атмосфера послужит хорошим допингом для карьерного роста. Главное — сохранить порядок и стабильность во всех важных для вас сферах и до четверга не провоцировать партнеров на разборки. Вторая половина недели принесет ощущение разрядки и возможности наконец-то заняться тем, к чему лежит душа. Четверг — наиболее благоприятный для вас день недели, когда можно заняться покупками, личным имиджем или устроить романтическое свидание.

Про деньги. В финансовых делах возможен хаос, не исключены крупные потери. Так что будьте внимательны. Не гонитесь на легкими заработками и не верьте звонкам по телефону якобы из банка. Если есть сомнения, лучше сами сходите в банк.

Про любовь. Вас может ожидать новая любовь или обновленные романтические отношения, но не стоит рассказывать о них кому-либо, даже самым близким людям. Старайтесь не болтать лишнего.

Про интим. Замечательная вещь — новое эротическое нижнее белье! И пусть сотни мужчин утверждают, что на них оно не действует, но вам сегодня попадется именно тот сто первый, который окажется без ума и от полупрозрачных кружев, от гипюровых розовых вставок, а больше всего — от вашей наконец уже обнаженной груди...

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 11.

Близнецы (22.05−21.06): В первой половине недели обстановка не располагает к веселью. Но вы можете оказаться тем человеком в коллективе, который найдет пути выхода из сложных обстоятельств, установит новые связи, договорится с нужными людьми. Более оптимистично смотреть на происходящее вы сможете с четверга. Откроются перспективы в личных отношениях. Планируйте поездки, покупки, развлечения. После напряженной недели в выходные нет никаких ограничений и можно найти способ выпустить излишки энергии.

Про деньги. Удачное время, когда все ваши дела будет решаться без проблем. Вы получите выгодное предложение и сможете рассчитывать на дополнительную прибыль.

Про любовь. В личной жизни вас ждут серьезные изменения, причем к лучшему. Сбудутся ваши самые смелые мечты о любви и семье. Дорожите каждым днем, проведенным вместе.

Про интим. Вы, как обычно, на этой неделе хорошо владеете языком и собой. Первое дает возможность довести до белого каления, а затем окунуть в неземное блаженство любого, кто попадется под горячие губы. Второе же не столь приятно, поскольку усиленный контроль над собой, скорее всего, помешает достичь оргазма самому, что несколько снизит всеобщее довольство и благоденствие.

Благоприятные дни: 11, 17; неблагоприятные: 14.

Рак (22.06−22.07): Проявляйте самоотверженность в делах, которые требуют вашего участия, совершайте подвиги и помогайте окружающим пережить трудные времена. Это завершающий аккорд в событиях нескольких последних недель. И с четверга вы уже начнете видеть безмятежные сны. Домашние дела приобретут первостепенное значение. Планируйте начало ремонта со следующей недели, если в этом есть необходимость. А пока займитесь подготовительными мероприятиями. Воскресенье — очень важный для вас день. С него для вас начнется новый и уже более интересный этап жизни.

Про деньги. В понедельник лучше не решать никаких финансовых вопросов. Среда, вероятно, вас порадует крупными денежными поступлениями. В конце недели придется много работать.

Про любовь. На этой неделе от стратегии вашего поведения может зависеть очень многое. Вас ждет либо тотальный успех, либо уборка обломков заветной мечты. Будьте мягче и нежнее.

Про интим. Во что бы то ни стало рекомендуется зажечь искру страсти и любопытства одновременно в вашем избраннике или избраннице. Попробуйте как ни в чем не бывало встретить его или ее в полуголом виде с работы, а может быть, сделать фотографии ню и ненароком положить на обеденном столе. Дескать, это вы вовсе даже для себя сделали, а может быть, еще для кого-то... Неплохой вариант развития событий — это устроить ужин в простынях или поиграть в карты на раздевание.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 16.

Лев (23.07−23.08): Эта неделя может принести существенные перемены в важных для вас вопросах. Особенно, если вы родились 5 — 7 августа. Не дайте окружающим усомниться в том, что вы контролируете ситуацию. Проблем не избежать, но даже в такое время чувство собственного стиля вам не изменит. И все, что вы делаете, будет наполнено смыслом и привлечет к вам союзников и новых партнеров. С четверга произойдут кардинальные перемены, какая-то часть вопросов решится без вашего участия. У вас появятся приятные секреты и тайны, которые заберут большую часть времени и внимания.

Про деньги. В начале недели вы можете рассчитывать на финансовую поддержку от близких, которая придется весьма кстати. Старайтесь не горячиться и не решать рабочие вопросы на эмоциях. Также не стоит демонстрировать свои финансовые достижения, это вызовет зависть.

Про любовь. Неделя в основном спокойная и умиротворенная. Однако, встреча в среду или в пятницу разбудит в вас яркие романтические ощущения, подарит неизгладимые впечатления, чем весьма порадует вас.

Про интим. Львы должны быть очаровательны сверх меры и более обычного — только тогда они могут рассчитывать на весьма экстравагантное и приятное продолжение дневного общения. Для длительных осадных действий неделя не годится — завоевать — так сейчас, не вышло — попробуйте с другим.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 12.

Дева (24.08−23.09): Старайтесь предвидеть ход событий, чтобы беда не подкралась неожиданно. В делах руководствуйтесь только здравым смыслом и не торопитесь внедрять новшества — вероятны просчеты и потери. Полезную информацию можно получить от зарубежных партнеров. Именно эти контакты могут стать наиболее перспективными. В дальних поездках возможны романтические знакомства. На этой неделе уделите больше внимания родителям и другим членам семьи. С четверга жизнь обретет полноту, а в значимых ситуациях можно ждать ясности и позитивных перемен.

Про деньги. Финансовое положение будет на редкость стабильно. Стоит воспользоваться случаем, чтобы приобрети то, что давно хотелось, или съездить в отпуск в бархатный сезон.

Про любовь. Больше доверяйте интуиции и желаниям, не бойтесь в них признаться. Пятница и суббота — удачные дни для свиданий.

Про интим. Девы на этой неделе способны только на утешения возлюбленных а-ля: «Дорогая, вот честное слово, у меня на работе коллапс закончится/доремонтирую машину, и мы обязательно устроим секс-марафон!» или «Зайчик, вот у меня кончится ПМС и МС/я попью витаминки/разберусь с учебой детей и отправлю их к бабушке и непременно завалимся на выходных в постель на весь день!» Не факт, что эти обещания будут выполнены на следующей неделе, но сгладить конфликты на почве отсутствия секса это точно поможет. Особенно, если вы их подкрепите поцелуями и мелкими подарками.

Благоприятные дни: 13, 14; неблагоприятные: 11.

Весы (24.09−23.10): Ставку сейчас нужно делать на качество — выполняемой работы, отношений, приобретаемых товаров. Несмотря на напряженную атмосферу в окружении, ваши материальные перспективы будут улучшаться. А отношение начальства станет более благосклонным, поскольку именно вам удастся увидеть даже в сложных ситуациях рациональное зерно. Вторая половина недели откроет перспективы сразу в нескольких направлениях. Кардинальные перемены пойдут на пользу — спешите воспользоваться случаем начать какую-нибудь тему с чистого листа.

Про деньги. Встречи, имеющие финансовое значение, следует назначать на начало недели. Деньги на детей и отдых потратятся сами собой. Однако и доходы ваши возрастут.

Про любовь. Так кого же вы все-таки любите? Настал момент спокойно обдумать бурные события вашей личной жизни и сделать единственно правильный выбор. Постарайтесь услышать свое сердце.

Про интим. Рекомендуется обратить внимание на физиологические аспекты очарования — источники вашей неземной привлекательности. Побалуйте себя природными афродизиаками: доказано, что они благотворно действуют на организм, усиливая нашу привлекательность для противоположного пола. Так вперед, за сельдереем, артишоками и маслом пачулей и иланг-иланга!

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Будьте готовы к перегрузкам и испытаниям на прочность. Во всех решениях полагайтесь на свой здравый смысл. Придется проявлять лидерские качества и тянуть основную нагрузку. С четверга — совсем другое дело. Произойдет существенный сдвиг в делах, вам только останется воспользоваться открывающимися возможностями и поддержкой единомышленников. Можно планировать отпуск, путешествия. Расширяйте круг общения, очаровывайте, флиртуйте — это поможет вам быстро восстановить силы и настроиться на новые свершения.

Про деньги. Внимательно проверяйте все счета и бумаги. Анализ документов позволит вам хорошо заработать. Финансовое положение стабильно, так что вы даже сможете позволить себе шикануть.

Про любовь. Любимый человек оценит ваши усилия по достоинству. Только делайте что-нибудь: дарите цветы, устройте свидание при свечах или прогулку под луной.

Про интим. Перед вами встанет непростой вопрос: поддаться ли охватившему легкомыслию и пуститься во все тяжкие или же, напротив, «соблюдать регламент» и далее? Согласно предсказанию, вы в любом случае склонны выбрать первое — но зато всегда есть возможность как следует продумать последствия!

Благоприятные дни: 12, 17; неблагоприятные: 16.

Стрелец (23.11−21.12): Эта неделя будет тестом вашим способностям находить выход из любой ситуации. До четверга полагайтесь только на себя, но действуйте рационально, а не под влиянием момента. Со второй половины недели жизнь наполнится новыми идеями, возбуждением от открывающихся перспектив и возможностей. Внимательно выбирайте круг общения. Не торопитесь вносить в свою жизнь реальные перемены; пока только наблюдайте и изучайте ситуацию. Если есть возможность, возьмите отпуск и позвольте потоку текущих событий увлечь вас в новом направлении.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, лишь решение вопросов, связанных с недвижимостью, может вылиться в неожиданные дополнительные расходы. В выходные вам предложат прибыльную подработку.

Про любовь. На этой неделе постарайтесь оставить свои амбиции при себе. Вам нужен близкий человек по духу, так что не требуйте денег, подарков и дорогих ресторанов. Наступило время проверки истинных чувств.

Про интим. За острыми сексуальными ощущениями пора отправляться на улицу. Кто знает, где именно вы отыщете изюминку, которая сможет подсластить вашу интимную жизнь, или перчик, который сделает ее менее пресной? Стриптиз, ночное шоу... Не ленитесь рыскать по городу — и уже в процессе поиска вы почувствуете нарастающее возбуждение.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 17.

Козерог (22.12−20.01): С кардинальными переменами лучше подождать до четверга. Первая половина недели — один из ключевых периодов в году, когда окружающие оценят вашу способность не отступать от выбранного пути. Сохраняйте оптимизм, а в личной жизни постарайтесь прийти к определенности и обсудить с близким человеком общие долгосрочные планы. С выходных у вас может открыться второе дыхание. К рабочим вопросам добавятся домашние дела. Не забывайте о своем здоровье, находите время для отдыха. А к началу глобальных проектов приступайте только с новой недели.

Про деньги. Благодаря вашему упорному труду и работоспособности, вас ждет финансовая стабильность и благополучие. Но для этого нужно быстро решать проблемы и выполнять все задачи в срок.

Про любовь. Вы в эти дни можете обрести долгожданную гармонию в ваших взаимоотношениях, только будьте снисходительнее и терпеливее. Не стоит ревновать и делать поспешных выводов.

Про интим. Женщина с веником — это не только домохозяйка или уборщица. Это практически ведьма! Поэтому, несмотря на то, что звезды пророчат вам активность скорее, в сфере домашнего хозяйства, нежели в эротической сфере — у вас есть куча времени, чтобы обдумать ваши коварные ведьминские планы по соблазнению, привороту и «присушке» нужного вам субъекта! Мужчины Козероги будут на этой недели особенно притягательны.

Благоприятные дни: 11, 16; неблагоприятные: 17.

Водолей (21.01−19.02): Вы можете оказаться на гребне волны во время шторма, который будет продолжаться до четверга. Отдайтесь течению, справляйтесь с проблемами по ходу их возникновения, не стесняйтесь просить о помощи тех, кто обладает властными полномочиями. Со второй половины недели испытания останутся позади и можно решаться на эксперименты, если почувствуете необходимость. В личной жизни начнется период развлечений и приключений. До воскресенья не торопитесь ничего менять в партнерских отношениях, но постарайтесь достичь ясности.

Про деньги. Финансовое положение начинает стабилизироваться, только не тратьте слишком много на маркетплейсах. В пятницу от партнеров могут поступить интересные предложения.

Про любовь. Вы вполне способны сделать свою жизнь и жизнь вашего любимого человека фейерверком. Вот только нужно ли это вам, и как к этому отнесется он? Ваши кипящие страсти и необузданные эмоции грозят привести к ссорам. Стремитесь к равновесию.

Про интим. Тяга к экстремальным ощущениям у Водолеев, похоже, удовлетворится весьма странным образом. Ведь вам чего только не взбредет в голову — то по гвоздям походить, на осколках стекла полежать... Так что ваш избранник, по мнению звезд, вряд ли согласится на подобные рискованные эксперименты, что вы ему предложите. И вам не останется ничего другого, как самостоятельно искать острых ощущений.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 12.

Рыбы (20.02−20.03): Эта неделя преподнесет свои «сюрпризы». Чтобы справиться с нагрузкой, расставьте приоритеты и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Если у вас есть люди в подчинении, проявите больше внимания к их проблемам. Поддерживайте атмосферу общности, вместе ищите выход в сложных ситуациях. С четверга ваши дела пойдут более успешно. Но в личной жизни не торопите события. Общие мероприятия со старыми, проверенными друзьями помогут вам восстановить душевное равновесие. С воскресенья можете строить новые планы.

Про деньги. Стабилизируются ваши отношения с деловыми партнерами. Вероятно заключение выгодных контрактов и сделок. В четверг не исключены финансовые трудности, если вы не проявите усердие в работе.

Про любовь. Разберитесь в своих чувствах и мыслях, старайтесь сохранять спокойствие, какие бы события ни происходили вокруг. Иначе вы рискуете разочаровать любимого человека.

Про интим. Специфика мироощущения Рыб на этой неделе такова, что всех вокруг они воспринимают скорее как агрессоров, нежели как защитников семейного очага или хранителей жара их сердец. Поэтому уговорить их на бурную страсть окажется ох как нелегко. Те же, кому это удастся, пожалеют о своей настойчивости — их партнер будет холоден, скушен и склонен заснуть.

Благоприятные дни: 15, 17; неблагоприятные: 14.