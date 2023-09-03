Львов ждет волнующая встреча, а Близнецов – выгодные контракты

Овен (21.03−20.04): Некоторые ваши мечты могут стать реальностью. Но все произойдет несколько не так (или совсем не так), как вы рассчитывали. В первой половине недели вынужденная остановка в делах или развитии какой-то другой важной темы станет хорошей возможностью уточнить детали и создать для себя ясную картину — на что ориентироваться в ближайшем будущем. С четверга ваши планы подвергнутся коррекции, особенно, в тех событиях, где задействованы романтические интересы и ожидания. Получайте удовольствие, но не торопитесь ничего менять.

Про деньги. На первый план выходит задача укрепления благосостояния собственного семейства и работы на будущее детей. Будьте активнее и настойчивее. Без этого трудно рассчитывать на улучшение финансового положения.

Про любовь. Огненный поток ваших эмоций может помешать вам услышать нечто очень важное для вас. Обращайте поменьше внимания на свои чувства, и побольше — на слова и действия того, кто вам дорог. Вы же пара, вы вместе.

Про интим. Пора остановиться и подумать головой, а не тем самым местом, которым думали в последнее время. В конце концов, на постели мир не заканчивается — по идее, он там должен как раз-таки начинаться: В общем, одевайтесь уже и решительно говорите вашему напарнику по эротическим игрищам: «Мне пора, ибо меня ждут великие дела!» И это истинная правда — за время вашего секс-марафона у вас накопилась такая великая куча дел, что мама дорогая!

Благоприятные дни: 4, 7; неблагоприятные: 8.

Телец (21.04−21.05): Эта неделя будет богата на всевозможные сюрпризы. Со вторника вы можете почувствовать, что какие-то внешние обстоятельства тормозят вашу активность. В одних делах возникнут отсрочки и препятствия, но неожиданно могут вернуться старые темы или предложения. Эти особенности положения планет желательно использовать к своей выгоде и навести порядок в тех сферах жизни, которые требуют вашего повышенного внимания. С четверга можно планировать поездки. Это лучшее время для начала отпуска и возможность переключиться на личные дела и интересы.

Про деньги. Вам необходимо проявить здравомыслие по отношению к своим тратам, не совершайте спонтанные покупки, не набирайте товары впрок. Лучше подготовьте себе почву для будущего хорошего заработка.

Про любовь. Постарайтесь быть менее принципиальным и придирчивым, это позволит вам избежать размолвок и выяснения отношений с любимым человеком. Меньше критики, больше добрых и вдохновляющих слов.

Про интим. Вам всю неделю с переменной частотой будут попадаться то чудаки, то озабоченные особи. То вы наткнетесь на чудака, который ну совершенно никак не реагирует на ваши прелести, а потом вдруг внезапно начинает пылать к вам страстью и повсюду преследовать. То наоборот — темпераментный мачо, добравшись до вожделенного тет-а-тет с вами, вдруг сникнет и окажется лишь слегка тверже подтаявшего мороженого…

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 5.

Близнецы (22.05−21.06): В делах произойдут перемены, и вам предстоит переориентироваться на новые задачи или вернуться к старым идеям. Возможно, теперь условия станут более подходящими для их реализации. Обстановка на работе станет более спокойной и комфортной. Больше времени можно будет уделить своим личным делам и развлечениям. Со второй половины недели возможны неожиданные события, которые привнесут в вашу жизнь ощущения новизны, удивления, соблазна. Пусть интуиция подскажет, насколько флирт или игра для вас безопасны и стоит ли рисковать.

Про деньги. Вы получите выгодные контракты и весьма перспективные предложения. Дополнительная прибыль в деловой сфере и дорогие подарки от любимого человека в личной жизни вас порадуют.

Про любовь. Настойчивость любимого человека может удивить вас. Похоже, он без ума от вас. И готов на любые подвиги. Вас ждут весьма страстные свидания.

Про интим. Блаженство подарят нынче те позы, в которых вы сможете проявить свой упрямый и настойчивый характер. Чтобы управлять процессом и суметь настоять на своем, вы обязательно должны быть «сверху» или хотя бы иметь возможность для активных манипуляций, как со своим телом, так и телом своих любовников. Что точно не подойдет нынче для ваших сексуальных игрищ, так это поза, в которой оба партнера находятся на боку.

Благоприятные дни: 4, 8; неблагоприятные: нет.

Рак (22.06−22.07): От обилия возможностей и противоречивых желаний вы можете растеряться. Неделя гарантирует калейдоскоп впечатлений, и самые сильные из них придут на волне новых чувств и перемен в личной жизни. Это время увлекательного флирта, игры, которая обещает неожиданные повороты. Но не торопитесь делать выводы относительно перспектив новых отношений, а тем более — что-либо обещать. Выходные дни — лучшее время для начала путешествия. Но не меньше пользы и удовольствия доставит вам и возможность поучиться чему-то новому.

Про деньги. Вы легко решите многие проблемы, в том числе и финансовые. Появятся возможности для карьерного роста и дополнительного заработка. Начальство будет считаться с вашим мнением.

Про любовь. Остерегайтесь ревности и подозрительности. Если они завладеют вами, это грозит конфликтами и разрывом отношений. Стоит доверять своему избраннику.

Про интим. Мягкое покрывало, небрежно брошенное на пол. Полупрозрачная драпировка, слегка прикрывающая ваши колени. Брызги солнца или притушенный свет множества маленьких круглых ламп. Как бы ни был декорирован ваш интерьер, вы должны твердо помнить, что главное — это не увлекаться нагромождением деталей. Простота и изящество — ваши верные союзники. Впрочем, это же касается и секса.

Благоприятные дни: 7, 10; неблагоприятные: 8.

Лев (23.07−23.08): Неделя может предоставить уникальный шанс по-новому направить активность и проявить свои резервные способности. Перемены и обновления ждут и в области чувств. Три первых дня недели наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Обращайте внимание на знаки событий и советы окружающих. Вторая половина недели пройдет более активно. Не обязательно проявлять инициативу — лучше предоставить событиям свободный ход. Но делать выбор и принимать решения придется быстро. Если что-то решили, то уже не отступайте.

Про деньги. На этой неделе могут возникнуть некоторые материальные затруднения, но благодаря помощи близких людей все можно будет быстро исправить. Только не забывайте о необходимости платить по счетам.

Про любовь. В понедельник или в четверг вас может ожидать романтическая встреча, весьма перспективная в плане развития отношений. В середине недели может возникнуть конфликтная ситуация. К концу недели разногласия поутихнут, но некоторая холодность между вами может остаться.

Про интим. Вскоре, как в бородатом анекдоте о попугаихе Саре и двух набожных ее собратьях, Бог услышит ваши молитвы — и пошлет по вашу душу соблазнителя. Петь он будет сладко, станет сулить райские наслаждения и ведь, что самое интересное — даже не обманет. Единственное, что не совсем соответствует действительности — так это указание на рай. В раю такого телесного блаженства быть точно не может!

Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 9.

Дева (24.08−23.09): Начинается полоса перемен. А любые изменения, даже к лучшему, вызывают стресс. Не торопитесь давать ответы и обещания в первой половине недели. Дайте обстоятельствам проявиться во всех подробностях. Уделите больше внимания своему здоровью. Понедельник и вторник — благоприятные дни для косметических процедур и прочих мероприятий, которые помогут вам по-новому подчеркнуть свои достоинства. С четверга вы можете ощутить настойчивую потребность в смене обстановки и круга общения. Хорошей идеей будет взять отпуск.

Про деньги. Оформление документов может занимать много времени на этой неделе, однако это будет необходимо. Серьезно задумайтесь над предложением о новой работе или о повышении по службе.

Про любовь. Внезапная встреча, которая может перевернуть все ваши планы и жизненные установки, произойдет как раз тогда, когда вы спешите и опаздываете. Но все-таки найдите минуту и приглядитесь получше. Вдруг это любовь?

Про интим. На этой неделе либидо будет медленно, но неуклонно снижаться, трансформируясь во что-то другое: творчество, работу, хобби, изучение языков и так далее. Вплоть до того, что вы сами начнете себе удивляться: а чего это я тогда так загорелся/загорелась, мне и так сейчас, без всякого секса — ха-ра-шо… В общем, радости у вас полные карманы, но абсолютно неэротического характера:

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 7.

Весы (24.09−23.10): Вам придется перераспределить ваши силы и время, а возможно, и переключить свое внимание на что-то новое. Но могут вернуться и старые нерешенные вопросы, и тогда уже не откладывайте их в долгий ящик. В первой половине недели обратите внимание на перемены в своем окружении, у вас могут появиться помощники и единомышленники. Но вполне вероятно, что и ваша помощь сейчас необходима коллегам и близким. Это поворотная неделя, которая переставляет акценты, и нужно только правильно воспользоваться новыми возможностями.

Про деньги. При заключении договоров будьте предельно внимательны, проверьте все бумаги до последней запятой. А лучше посоветуйтесь с юристом. К концу недели ваш бюджет значительно пополнится.

Про любовь. Воспоминание о прежней любви может заставить вас впасть в меланхолию. И напрасно, ведь стоит приложить минимальные усилия, и день сегодняшний станет значительно интереснее уже завершенного романа. Смотрите в будущее.

Про интим. Эта неделя пройдет под знаменем экспериментов. «Пробовать» различные «изюминки» будете, главным образом, вы, причем исключительно в качестве реципиента — или подопытного кролика, если говорить проще. Звезды недвусмысленно указывают на различные упругие предметы овально-продолговатой формы, которые вы захотите согреть своим теплом, а также на мягкие подушки и одеяла, которые, возможно, помогут вам убрать внутренний дисбаланс:

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 5.

Скорпион (24.10−22.11): После перегрузок предыдущего месяца пришло время позитивных изменений. Но и сейчас вы еще можете почувствовать, что теряете контроль над какой-то важной ситуацией, а обстоятельства развиваются непредсказуемым образом. Эксперименты в личных отношениях могут создать вам серьезные проблемы. Постарайтесь расслабиться и подождите несколько дней. Не стоит суетиться и нервничать. Уже к выходным вы сможете выстроить новую линию поведения, воспользовавшись к собственной выгоде неожиданно появившимися возможностями.

Про деньги. У вас появится шанс значительно улучшить материальное положение. Ожидайте солидную прибыль. На работе вы покажете себя как настоящий профессионал, так что можете рассчитывать на повышение зарплаты и быстрый карьерный рост.

Про любовь. Не надо предъявлять к любимому человеку завышенные требования. Не забывайте говорить ему нежные слова и комплименты. Это сделает вас ближе.

Про интим. Скорпионов очень возбуждает нынче военная тематика и все, что с ней связано. Они с восторгом взирают на мужчин и женщин в форме, мечтая оказаться в их крепких объятиях как можно быстрее. Наверняка понравятся им и сексуальные ролевые игры, в которых тоже будут присутствовать военно-эротические мотивы. В общем, если ваш партнер Телец, то вам просто немедленно следует бежать в магазин и искать там китель, погоны и фуражку.

Благоприятные дни: 5, 10; неблагоприятные: 8.

Стрелец (23.11−21.12): С этой недели постепенно начнут исчезать преграды и сдерживающие обстоятельства на пути ваших достижений. Неожиданно могут решиться какие-то важные вопросы. Скоро вы почувствуете, что к вам возвращается везение, а в делах намечается прогресс. Но эта неделя является тем переходным периодом, когда не стоит торопиться действовать. Важнее проследить за ходом перемен и открывающимися перспективами и укрепить свои тылы, заручившись поддержкой партнеров.

Про деньги. Постарайтесь вести себя активно и профессионально. Именно сейчас вы можете хорошо зарекомендовать себя и получить выгодный контракт. Отношения с коллегами и начальством улучшатся.

Про любовь. Знакомство в новой компании, романтическое ухаживание и признание, постарайтесь не воспринимать всерьез. Как это ни грустно, но велика вероятность того, что это временное явление. Эта связь долго не продлится.

Про интим. Звезды рекомендуют меньше заморачиваться на тему: а хочет ли он/она? А удобно ли это? А чем это грозит? А может быть, пока подождать? Или это отпугнет? Ваша нерешительность и тенденция просчитывать любовную партию на десять ходов вперед лишает вас невинных радостей интимной жизни и сюрпризов от ваших возлюбленных. Идите ва-банк и подталкивайте своих половых партнеров действовать наобум, по велению сердца, и тогда ваши ночи и дни станут по-настоящему насыщенными — и даже сочными:

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 4.

Козерог (22.12−20.01): Сейчас может ощущаться некоторый упадок сил. Больше внимания необходимо уделять здоровью, обеспечивать себе достаточный сон и полноценное питание. Оптимально в такое время взять отпуск и отдохнуть от дел и забот. Тем более что сейчас вы вполне можете переложить свои обязанности на коллег или партнеров. Особых перемен в делах пока не предвидится, а в поездках приятных и необычных впечатлений будет достаточно. Возможны и романтические знакомства.

Про деньги. Не надо переоценивать свои силы, для улучшения финансового положения вам необходимы помощники и единомышленники. Новых дел лучше пока не начинать, а завершение старых принесет прибыль. Постарайтесь проверить каждую мелочь при заключении контрактов.

Про любовь. Вы ощущаете некоторую прохладность в ваших отношениях? Возможно, ваш избранник отдалился от вас не просто так? Стоит вызвать его на откровенный разговор.

Про интим. На этой неделе в вас с новой силой проснется то прекрасное чувство, которое люди издавна называют «любовь», поэтому вы вновь превратитесь в самого счастливого человека. Естественно, все это будет сопровождаться подъемом сексуальных сил, поэтому внимание со стороны партнера вам необходимо в удвоенном размере. К тому же вам нужен будет не просто секс, а очень романтичный секс, которому должны предшествовать долгие прогулки, разговоры и признания в той самой любви. А чтобы партнер лучше понимал, чего вы хотите, обставляйте ваши встречи нужной атрибутикой, старайтесь выглядеть как-нибудь по-особенному.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 7.

Водолей (21.01−19.02): Эта неделя принесет перевороты более или менее глобального характера. Ваш магнетизм как никогда силен, вы способны очаровать самых неприступных партнеров и направить ситуации в соответствии с собственными планами и желаниями. Но внимательно присмотритесь к происходящему в первой половине недели — вам могут открыться подробности, которые заставят несколько призадуматься. Не рискуйте там, где не уверены в успехе на все сто. Но с хорошей командой, объединенной общими целями и задачами, успех вам гарантирован. Действуйте смелее.

Про деньги. Ваши финансовые возможности позволят на этой неделе задуматься о серьезных приобретениях. Но сначала изучите ассортимент и цены и найдите наиболее выгодное предложение. И это касается и бытовой техники, и квартиры, и автомобиля.

Про любовь. Работа поглощает много времени, зато как приятно увидеть рядом с собой любимого человека. В выходные совместное путешествие только вдвоем поднимет ваше настроение.

Про интим. На этой неделе вы столкнетесь с не очень-то умными и далекими людьми, которые окажутся вдруг невероятно сексуальными и очень даже притягательными для вас с точки зрения возможной близости. Вторая половина недели богата на сюрпризы со стороны ваших законных половинок, которые решат побаловать вас чем-то «вкусным». Вы в свою очередь не оставайтесь у них в долгу, а тоже отблагодарите каким-нибудь восхитительным сюрпризом — чтобы слюнки потекли.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 6.

Рыбы (20.02−20.03): Расширяйте круг общения и больше времени проводите вне дома или своего постоянного рабочего места. Ветер перемен может позвать вас в дальние края. Это хорошее время для отпуска, если вы настроены на приключения и романтические ожидания кружат вам голову. Но и оставаясь на работе, вы не будете скучать. Вам может представиться уникальный шанс реализовать свои давние мечты. Будьте открыты для экспериментов, но не торопитесь делать крупные капиталовложения. Не снижайте темп, если начало везти. Вы сейчас, как никогда близки к успеху.

Про деньги. Вам необходимо быть осторожнее в финансовых вопросах, вы рискуете многое потерять. Не думайте, что другие решат ваши проблемы и закончат вашу работу. Спрос будет именно с вас.

Про любовь. Эта неделя обещает принести полное взаимопонимание с близким человеком. Может быть, вы услышите долгожданное признание и это изменит вашу судьбу.

Про интим. Согласно астрологическим предсказаниям, вас скоро ожидает какое-то долгожданное событие, связанное с непосредственно эротической сферой человеческого бытия. Однозначного прогноза, что это будет, нет, но что это событие окажется радостным и вдохновляющим — несомненно. С другой стороны, свои плюсы есть в любом событии: даже если приедет ваша теща или свекровь, то вынужденная ночевка на полу в кухне способна спровоцировать весьма бурный половой акт!

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: нет.