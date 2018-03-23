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Как тульские крестьяне поделились одеждой с Саввой Мамонтовым

Крестьяне Тульской губернии. Фото 1902 года.

Как тульские крестьяне поделились одеждой с Саввой Мамонтовым

Костюмы для «Снегурочки» Римского-Корсакова собирали в нашей области.

В октябре 1885 года в частной опере знаменитого русского мецената, промышленника Саввы Ивановича Мамонтова состоялась премьера оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова. Чтобы выдержать верность русской старине, староста Мамонтовых Алексеич был отправлен за костюмами в Тульскую губернию, откуда он был родом.

По словам Натальи Васильевны Поленовой, «результат получился блестящий. Он привез массу вещей, и среди них такие оригинальные и примитивные по крою, что В. М. Васнецов (Виктор Михайлович) и Е. Д. (Елена Дмитриевна) Поленова, помогавшая ему в работе над костюмами, пришли в восторг.

По ним Васнецов набросал костюмы для главных действующих лиц. Поленова занялась подыскиванием подходящей материи, кройкой, отделкой и руководством вышивок.

Хор и статистов одели в настоящие рубахи, армяки, привезенные из Тульской губернии».

Судя по костюмам главных героев «Снегурочки», Васнецов использовал цветовую гамму, свойственную нарядам наших не таких уж далёких предков.

Одно из свидетельств тому — картины художника Сергея Арсеньевича Виноградова. Он, кстати говоря, дружил в сыном Саввы Мамонтова, Всеволодом, и частенько гостил у него в имении Головинка (30 верст от Спасского-Лутовинова). Но это — совсем другая история.

А пока: С. А. Виноградов «Бабы тульские», 1889 г.
«Берендейки», эскиз В. М. Васнецова к опере «Снегурочка»:

Автор: Елена Рябикова, 23 марта, в 09:57 +21
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