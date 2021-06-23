Пять гаджетов, которые упростят вам жизнь: подборка от «Ситилинк»

Домашние хлопоты отнимают много времени. Хорошо, что есть современные изобретения, которые экономят наши силы и облегчают жизнь.

Робот-пылесос XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop Essential, 25Вт

Робот-пылесос XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop Essential возьмет уборку пола на себя. Справится быстро, а главное – качественно. Устройство способно выполнять как сухую, так и влажную уборку, для сбора пыли имеется специальный контейнер объемом 0,6 л. Также имеется бак для чистой воды объемом 0,2 литра. Мощность аксессуара составляет 25 Вт.

На корпусе робота-пылесоса XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop Essential есть удобный регулятор, при помощи которого вы сможете изменять мощность в зависимости от ваших потребностей. Защитить устройство от падений и повреждений помогают датчики препятствий и перепада высот. Вы можете запрограммировать устройство на определенный график уборки. Работает робот от литий-ионного аккумулятора емкостью 2500 мАч.

В «Ситилинк» робот-пылесос XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop Essential, 25Вт стоит 11 990 рублей*.

Автоматическая система полива Gardena OS 140

Дачный сезон неотрывно связан с тяжелыми работами, и одна из них – полив растений на участке. Избавиться от этого поможет дождеватель. Это приспособление, которое автоматически орошает землю, имитируя сильный дождь.

Устройство не только сэкономит время и силы, но и поможет осуществить полив равномерно и без размывания почвы под растениями.

Корпус модели Gardena OS 140 сделан из ударопрочных материалов, устойчивых к замерзанию и воздействию УФ-лучей.

Автоматическая система полива Gardena OS 140 обойдется в «Ситилинк» в 4990 рублей*.

Умная колонка Яндекс.Станция

Эта маленькая помощница умеет не только воспроизводить музыку, фильмы и радио, учитывая ваши предпочтения, Алиса разбудит вас на работу, напомнит о делах и поищет нужную информацию в интернете.

А еще она помогает развлекать детей: читать им сказки, петь песни и болтать. Яндекс.Станция также может подменить вас в выполнении домашних заданий с детьми-школьниками, потому что имеет доступ в интернет.

Приятная помощница рассчитана на 50 Вт максимальной мощности и демонстрирует безупречный звук с частотой 50-20 000 Гц. В корпус умной колонки Яндекс.Станция встроены микрофон и подсветка. Она оснащена беспроводными интерфейсами Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth 4.1. Отлично понимает живую речь и слышит голос даже на значительном расстоянии.

В «Ситилинк» Яндекс.Станция обойдется вам в 12 990 рублей*.