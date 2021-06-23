Пять гаджетов, которые упростят вам жизнь: подборка от «Ситилинк»
Домашние хлопоты отнимают много времени. Хорошо, что есть современные изобретения, которые экономят наши силы и облегчают жизнь.
Робот-пылесос XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop Essential, 25Вт
Робот-пылесос XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop Essential возьмет уборку пола на себя. Справится быстро, а главное – качественно. Устройство способно выполнять как сухую, так и влажную уборку, для сбора пыли имеется специальный контейнер объемом 0,6 л. Также имеется бак для чистой воды объемом 0,2 литра. Мощность аксессуара составляет 25 Вт.
На корпусе робота-пылесоса XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop Essential есть удобный регулятор, при помощи которого вы сможете изменять мощность в зависимости от ваших потребностей. Защитить устройство от падений и повреждений помогают датчики препятствий и перепада высот. Вы можете запрограммировать устройство на определенный график уборки. Работает робот от литий-ионного аккумулятора емкостью 2500 мАч.
В «Ситилинк» робот-пылесос XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop Essential, 25Вт стоит 11 990 рублей*.
Автоматическая система полива Gardena OS 140
Дачный сезон неотрывно связан с тяжелыми работами, и одна из них – полив растений на участке. Избавиться от этого поможет дождеватель. Это приспособление, которое автоматически орошает землю, имитируя сильный дождь.
Устройство не только сэкономит время и силы, но и поможет осуществить полив равномерно и без размывания почвы под растениями.
Корпус модели Gardena OS 140 сделан из ударопрочных материалов, устойчивых к замерзанию и воздействию УФ-лучей.
Автоматическая система полива Gardena OS 140 обойдется в «Ситилинк» в 4990 рублей*.
Умная колонка Яндекс.Станция
Эта маленькая помощница умеет не только воспроизводить музыку, фильмы и радио, учитывая ваши предпочтения, Алиса разбудит вас на работу, напомнит о делах и поищет нужную информацию в интернете.
А еще она помогает развлекать детей: читать им сказки, петь песни и болтать. Яндекс.Станция также может подменить вас в выполнении домашних заданий с детьми-школьниками, потому что имеет доступ в интернет.
Приятная помощница рассчитана на 50 Вт максимальной мощности и демонстрирует безупречный звук с частотой 50-20 000 Гц. В корпус умной колонки Яндекс.Станция встроены микрофон и подсветка. Она оснащена беспроводными интерфейсами Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth 4.1. Отлично понимает живую речь и слышит голос даже на значительном расстоянии.
В «Ситилинк» Яндекс.Станция обойдется вам в 12 990 рублей*.
Посудомоечная машина ELECTROLUX ESL94200LO
Мытье посуды отнимает много времени каждый вечер. Лучше проведите его с семьей, а уборку доверьте посудомоечной машине ELECTROLUX ESL94200LO. Это функциональная и надежная модель, которая способна сделать вашу жизнь проще и взять на себя часть домашних хлопот.
Машина готова загружать до девяти комплектов посуды одновременно, а три температурных режима и пять специальных программ мойки, включая экономичную, интенсивную и быструю, обеспечат качественную и быструю чистку от любых загрязнений.
Модель обладает функцией защиты от протечек, а низкий уровень шума (всего 51 дБ) сделает ее не просто функциональным, но и незаметным помощником на вашей кухне. Тем более что компактные габариты (44.6х81.8х55 см) позволят ей с легкостью вписаться в любой интерьер. Также посудомоечная машина ELECTROLUX ESL94200LO имеет низкое энергопотребление, что позволит сохранить ваш семейный бюджет.
В «Ситилинк» посудомоечная машина ELECTROLUX ESL94200LO стоит 29 490 рублей*.
Мультиварка REDMOND RMC-M96
Сэкономить время можно и на приготовлении пищи. Мультиварка REDMOND RMC-M96 поможет приготовить вкусный обед или ужин без лишних усилий.
Модель выполнена в приятном черном цвете из высококачественных и абсолютно безопасных материалов. Ей под силу приготовление первых и вторых блюд, ароматной выпечки, разнообразных десертов. При этом времени на приготовление будет затрачено значительно меньше, чем обычно.
Мультиварка REDMOND RMC-M96 имеет сенсорное управление, оснащена таймером, который зафиксирует время приготовления еды. Все параметры готовки отображаются на дисплее. В конструкции заложено 19 автоматических программ, что позволяет заложить в чашу объемом 5 л все необходимые ингредиенты и запустить работу машины. Всё остальное сделает она сама.
В «Ситилинк» мультиварка REDMOND RMC-M96 стоит 5810 рублей*.
*Цены действительны на момент публикации статьи.
Купить все эти товары можно в «Ситилинк». Новый современный магазин открылся в Туле в ТЦ «Платоновский» на Калужском шоссе, 1-а.
На складе магазина в наличии сотни моделей техники для дома и дачи.
Вы можете заказать их через терминалы в торговом зале и получить в окне выдачи.
Магазин находится на выезде из города, отсюда удобно забирать товары, когда вы едете на дачу. Рядом с торговым центром большая парковка, так что вы сможете комфортно забрать заказ в течение нескольких минут.
Тула, Калужское шоссе, 1-а, 1-й этаж.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.
Тел. +7 (4872) 74-00-52.