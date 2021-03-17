Как не уставать на даче: ТОП-5 лайфхаков к новому сезону

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Что нужно сделать прямо сейчас, чтобы провести дачный сезон с удовольствием и без усталости? Советы от компании «Сад-Тула».

Создай нужный климат

Мы не можем влиять на погоду, но в наших силах защитить огород от ее капризов с помощью хорошей теплицы. В нашем климате под укрытием гораздо проще получить хороший урожай томатов, огурцов, перца и других овощей. Правильная теплица летом хорошо держит температуру за счет качественного поликарбоната, а в несезон не заставит вас волноваться из-за сильных снегопадов и ветров: прочные дуги выдержат все испытания стихией.

Покупать теплицу лучше у проверенного местного производителя, который и гарантией обеспечит, и в случае любых вопросов с эксплуатацией теплицы поможет, и цены предложит выгодные, без посредников. Свое производство теплиц есть в компании «Сад-Тула»: здесь изготавливают теплицы с 2011 года.

Производитель использует только качественные материалы.

Для дуг применяется прочная оцинкованная труба с определенным шагом, который обеспечивает прочность и устойчивость конструкции; сверху – поликарбонат, стойкий к УФ-излучению и другим атмосферным воздействиям. Гарантия на него составляет 10 лет!

Для разных потребностей дачников «Сад-Тула» изготавливает теплицы разной длины, ширины и формы. Хитами за годы работы стали теплицы «Стандарт» и «Кремлевская» - удобные и долговечные.

Теплица «Стандарт»: каркас из оцинкованной трубы 20х20, размеры 3х4 или 3х6 м, цена в «Сад-Тула» от 13900 руб.

Каркас этих теплиц сделан из оцинкованной трубы сечением 20х20 и 25х25, с горизонтальными перемычками для дополнительной прочности. Стандартная длина теплиц – 4 и 6 м, но при необходимости их можно увеличить с помощью дополнительных дуг.

Теплица «Кремлевская» из оцинкованной трубы 25х25, цена от 14900 руб.

Также в «Сад-Тула» можно купить парники, которые устанавливаются прямо на грядки: например, мини-аналог большой теплицы - парник «Хлебница» с поликарбонатом (на фото слева) или парники с «дышащим» укрывным материалом, который защищает от холода и солнца, но пропускает воздух и влагу.

Упрости уход

Хотели бы вы иметь огород или цветник, который не нужно перекапывать и который нужно гораздо реже пропалывать? Огород, на котором всё растет при минимальном вашем участии? Создать такой можно с помощью ограждений для грядок и клумб.

Как это работает? Очень просто! Покупаем в «Сад-Тула» грядки из оцинкованной стали (они имеют ширину 1 м, в длину варьируются от 2 до 6 м), утапливаем их ножки в землю, застилаем дно, заполняем грунтом и перегноем, добавляем удобрения – и у вас готов «контейнер» с питательной смесью, который будет служить вам долгие годы.

Почву в такой грядке/клумбе не нужно копать – достаточно рыхления; она быстрее прогревается и позволяет раньше высевать и высаживать овощные и цветочные культуры. В ней меньше сорняков, на нее требуется меньше удобрений, при этом они в условиях ограниченной площади работают гораздо эффективней, благодаря чему и урожайность значительно повышается. В грядке не застаивается вода, края не осыпаются – огород становится опрятнее, на дорожках нет грязи, ваша дачная обувь – чище.

Получается, что с такими грядками работы на участке становится меньше, а отдача от него гораздо больше. А еще можно установить на грядки парники, о которых мы рассказывали выше (по размерам они идеально совпадают) и таким образом защитить ваши посадки от перепадов температур.

Сажай правильно

Важно не только то, как вы сажаете, но и что сажаете. Опытные дачники знают, какое огромное значение имеет правильный выбор семян и рассады. В магазине и на сайте «Сад-Тула» можно купить проверенный посадочный материал – семена от торговой марки «ЭЛИТагро». Они имеют практически 100% всхожесть, радуют быстрым ростом, высокими урожаями и превосходным вкусом и внешним видом.

Для подкормки ваших посадок нужны и качественные удобрения. Если вы предпочитаете органическое земледелие и стремитесь обходиться без «химии», обратите внимание на «Биогумус» – экологически чистое органическое удобрение, продукт переработки навоза КРС популяцией технологического червя «Старатель».

Это концентрированное удобрение, сочетающее в себе целый комплекс необходимых питательных веществ и микроэлементов, ферментов, почвенных антибиотиков, витаминов для развития растений. «Биогумус» формирует в растениях естественный иммунитет, воздействующий на патогенную микрофлору, паразитов, семена сорняков и тяжелые металлы. Применение этого удобрения и повышает урожайность, и делает растения более крепкими и стойкими к болезным и вредителям. «Биогумус» можно купить в компании «Сад-Тула».

Автоматизируй работу

Если какие-то работы можно поручить технике – надо этим пользоваться и тем самым облегчать себе дачную жизнь! Не бежать на дачу утром и вечером, чтобы открывать теплицы – а установить автоматику на форточки: умная система сама откроет их, когда температура будет для этого подходящей.

Не таскать лейки с водой по огороду – а проложить системы автоматического полива: и вам проще, забот меньше, и растениям полезней, потому что вода подается сразу к корням, в нужном количестве, а не растекается по грядкам, не обжигает листья и не образует на почве корку, как при поливе сверху.

В «Сад-Тула» есть разнообразные системы полива, для грядок разной длины и по доступным ценам.

Вовремя отдыхай

Во всем нужна мера! Работа на грядках с утра до вечера не способствует хорошему самочувствию и настроению. Поэтому дозируйте дачные заботы и чаще отдыхайте.

В «Сад-Тула» есть всё для полноценного отдыха. Удобные дачные скамейки, чтобы перевести дух и выпить чашечку чая в тени под яблоней.

Всевозможные качели – на одного, двух, трех человек и стильные подвесные кресла, в которых так удобно полежать с книгой или подремать.

«Уличные» обеденные группы, беседки и навесы различных конфигураций, которые и участок украсят, и защитят от внезапной непогоды во время дачного застолья.

Мангалы и настоящие узбекские казаны, в которых можно наготовить массу вкуснейших блюд для семьи и друзей.

Кстати, есть пара приятных новостей для тех, кто обустраивает свою дачу. Первая – это специальные сниженные цены по дисконтным картам. Такую карту можно получить при покупке в «Сад-Тула», и уже со второй покупки она даст вам накопительную скидку до 10%. А вторая новость – возможность купить всё, что нужно для дачи, в рассрочку.

Пусть время на даче будет для вас не тяжким трудом, а удовольствием! Компания «Сад-Тула» поможет и в получении богатых урожаев, и в организации приятного дачного отдыха!

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

Телефоны: (4872) 71−66−74, 8−953−957−8000.