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Ангел НеБес

Ангел НеБес

Группа «Ангел НеБес» была основана в 2006 году Новомосковске и сумела стать одним из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Санкт-Петербурга.

Группа постоянно выступает на больших клубных площадках и на крупнейших фестивалях страны. Композиции группы регулярно звучат в эфире «Нашего Радио» и на десятках других фм и интернет-радиостанций по всему миру.

«Ангел НеБес» приедет в Тулу с юбилейным альбомом и новой программой.
Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
3 декабря 2017, воскресенье
19:00
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