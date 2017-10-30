Группа «Ангел НеБес» была основана в 2006 году Новомосковске и сумела стать одним из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Санкт-Петербурга.

Группа постоянно выступает на больших клубных площадках и на крупнейших фестивалях страны. Композиции группы регулярно звучат в эфире «Нашего Радио» и на десятках других фм и интернет-радиостанций по всему миру.

«Ангел НеБес» приедет в Тулу с юбилейным альбомом и новой программой.