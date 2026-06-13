Фото из архива Myslo.

С начала года специалисты отделения Соцфонда по Тульской области предоставили жителям региона более 290 тысяч различных услуг. Большинство из них — 74% — были оформлены онлайн, без визитов в офис.

Сейчас на портале Госуслуг доступно более 100 электронных сервисов фонда. Это позволяет решать многие вопросы, не выходя из дома:

Родители могут подать заявление на детские пособия и распорядиться материнским капиталом.

Работающие граждане — посмотреть данные о стаже и состоянии лицевого счёта.

Пенсионеры — узнать размер пенсии и выбрать способ её получения.

Люди с инвалидностью — оформить электронный сертификат на технические средства реабилитации.

В фонде отмечают, что большинство мер поддержки теперь назначается по принципу «одного заявления». Необходимые сведения специалисты получают сами через систему межведомственного взаимодействия, что избавляет граждан от сбора справок и ускоряет процесс.



