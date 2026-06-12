В сообщении содержится ссылка для «отмены удаления» или «разблокировки» аккаунта. После перехода по ней мошенники пытаются получить данные для входа и доступ к профилю.

Как распознать обман:

  • сообщение приходит от аккаунта, выдающего себя за официальный Telegram,
  • пользователя пугают удалением или блокировкой аккаунта,
  • предлагают срочно перейти по ссылке для отмены действия,
  • ссылка ведет на сторонний сервис или веб-приложение.

Что делать:

  • не переходите по ссылкам из подобных сообщений,
  • не вводите коды подтверждения и данные для входа,
  • удалите подозрительный чат и заблокируйте отправителя,
  • используйте двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.

Если получили подобное сообщение, не спешите выполнять указания отправителя. Официальные сервисы не запрашивают данные для входа через сторонние ссылки и не требуют подтверждать действия в сообщениях.

 