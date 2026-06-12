В сообщении содержится ссылка для «отмены удаления» или «разблокировки» аккаунта. После перехода по ней мошенники пытаются получить данные для входа и доступ к профилю.
Как распознать обман:
- сообщение приходит от аккаунта, выдающего себя за официальный Telegram,
- пользователя пугают удалением или блокировкой аккаунта,
- предлагают срочно перейти по ссылке для отмены действия,
- ссылка ведет на сторонний сервис или веб-приложение.
Что делать:
- не переходите по ссылкам из подобных сообщений,
- не вводите коды подтверждения и данные для входа,
- удалите подозрительный чат и заблокируйте отправителя,
- используйте двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.
Если получили подобное сообщение, не спешите выполнять указания отправителя. Официальные сервисы не запрашивают данные для входа через сторонние ссылки и не требуют подтверждать действия в сообщениях.