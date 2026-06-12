Мошенники от имени службы поддержки предупреждают о подозрительной активности или удалении учетной записи.

В сообщении содержится ссылка для «отмены удаления» или «разблокировки» аккаунта. После перехода по ней мошенники пытаются получить данные для входа и доступ к профилю.