Турнир откроется матчем между сборными Мексики и Южной Африки в столице Мексики.

Фото www.magnific.com.

Уже сегодня, 11 июня, начнется самое ожидаемое футбольное событие года — Чемпионат мира. Турнир пройдет в трех странах Северной Америки: США, Канаде и Мексике. Это первый раз в истории, когда в чемпионате примет участие 48 команд, что означает целых 104 матча всего за 38 дней.

Групповой этап: кто с кем играет?

Турнир откроется матчем между сборными Мексики и Южной Африки в столице Мексики. Среди первых матчей также встречи таких грандов футбола, как Канада, Бразилия, Германия, Аргентина, Франция, Португалия и многие другие.

Расписание группового этапа:

Первый тур: матчи пройдут с 11 по 17 июня.

Второй тур: игры состоятся с 18 по 26 июня.

Третий тур: завершится 28 июня.

После завершения группового этапа последуют стадии плей-офф:

1/16 финала: с 28 июня по 4 июля.

1/8 финала: с 4 по 7 июля.

Четвертьфиналы: 9–12 июля.

Полуфиналы: 14–15 июля.

Матч за третье место: 19 июля.

Финальный матч: состоится 19 июля на стадионе MetLife Stadium в Нью-Йорке. Полное расписание представила «Российская газета». Время — московское.

11 июня

22.00. Группа A. Мексика — ЮАР («Мехико Стэдиум», Мехико, Мексика)

12 июня

5.00. Группа А. Южная Корея — Чехия («Эстадио Гвадалахара», Сапопан, Мексика)

Группа А. Южная Корея — Чехия («Эстадио Гвадалахара», Сапопан, Мексика) 22.00. Группа В. Канада — Босния и Герцеговина («Торонто Стэдиум», Торонто, Канада)

13 июня

4.00. Группа D. США — Парагвай («Лос-Анджелес Стэдиум», Лос-Анджелес, США)

Группа D. США — Парагвай («Лос-Анджелес Стэдиум», Лос-Анджелес, США) 22.00. Группа В. Катар — Швейцария («Сан-Франциско Бэй Эреа Стэдиум», Санта-Клара, США)

14 июня

1.00. Группа С. Бразилия — Марокко («Нью-Йорк Нью-Джерси Стэдиум», Нью-Джерси, США)

Группа С. Бразилия — Марокко («Нью-Йорк Нью-Джерси Стэдиум», Нью-Джерси, США) 4.00. Группа С. Гаити — Шотландия («Бостон Стэдиум», Фоксборо, США)

Группа С. Гаити — Шотландия («Бостон Стэдиум», Фоксборо, США) 7.00. Группа D. Австралия — Турция («БиСи Плэйс Ванкувер», Ванкувер, Канада)

Группа D. Австралия — Турция («БиСи Плэйс Ванкувер», Ванкувер, Канада) 20.00. Группа Е. Германия — Кюрасао («Хьюстон Стэдиум», Хьюстон, США)

Группа Е. Германия — Кюрасао («Хьюстон Стэдиум», Хьюстон, США) 23.00. Группа F. Нидерланды — Япония («Даллас Стэдиум», Арлингтон, США)

15 июня

2.00. Группа Е. Кот-д’Ивуар — Эквадор («Филадельфия Стэдиум», Филадельфия, США)

Группа Е. Кот-д’Ивуар — Эквадор («Филадельфия Стэдиум», Филадельфия, США) 5.00. Группа F. Швеция — Тунис («Эстадио Монтеррей», Гуаделупе, Мексика)

Группа F. Швеция — Тунис («Эстадио Монтеррей», Гуаделупе, Мексика) 19.00. Группа Н. Испания — Кабо-Верде («Атланта Стэдиум», Атланта, США)

Группа Н. Испания — Кабо-Верде («Атланта Стэдиум», Атланта, США) 22.00. Группа G. Бельгия — Египет («Сиэтл Стэдиум», Сиэтл, США)

16 июня

1.00. Группа Н. Саудовская Аравия — Уругвай («Майами Стэдиум», Майами, США)

Группа Н. Саудовская Аравия — Уругвай («Майами Стэдиум», Майами, США) 4.00. Группа G. Иран — Новая Зеландия («Лос-Анджелес Стэдиум», Лос-Анджелес, США)

Группа G. Иран — Новая Зеландия («Лос-Анджелес Стэдиум», Лос-Анджелес, США) 22.00. Группа I. Франция — Сенегал («Нью-Йорк Нью-Джерси Стэдиум», Нью-Джерси, США)

17 июня

1.00. Группа I. Ирак — Норвегия («Бостон Стэдиум», Фоксборо, США)

Группа I. Ирак — Норвегия («Бостон Стэдиум», Фоксборо, США) 4.00. Группа J. Аргентина — Алжир («Канзас Сити Стэдиум», Канзас-Сити, США)

Группа J. Аргентина — Алжир («Канзас Сити Стэдиум», Канзас-Сити, США) 7.00. Группа J. Австрия — Иордания («Сан-Франциско Бэй Эреа Стэдиум», Санта-Клара, США)

Группа J. Австрия — Иордания («Сан-Франциско Бэй Эреа Стэдиум», Санта-Клара, США) 20.00. Группа K. Португалия — ДР Конго («Хьюстон Стэдиум», Хьюстон, США)

Группа K. Португалия — ДР Конго («Хьюстон Стэдиум», Хьюстон, США) 23.00. Группа L. Англия — Хорватия («Даллас Стэдиум», Арлингтон, США)

18 июня

2.00. Группа L. Гана — Панама («Торонто Стэдиум», Торонто, Канада)

Группа L. Гана — Панама («Торонто Стэдиум», Торонто, Канада) 5.00. Группа K. Узбекистан — Колумбия («Мехико Стэдиум», Мехико, Мексика)

Групповой этап — 2-й тур

18 июня

19.00. Группа A. Чехия — ЮАР («Атланта Стэдиум», Атланта, США)

Группа A. Чехия — ЮАР («Атланта Стэдиум», Атланта, США) 22.00. Группа A. Швейцария — Босния и Герцеговина («Лос-Анджелес Стэдиум», Лос-Анджелес, США)

19 июня

1.00. Группа B. Канада — Катар («БиСи Плэйс Ванкувер», Ванкувер, Канада)

Группа B. Канада — Катар («БиСи Плэйс Ванкувер», Ванкувер, Канада) 4.00. Группа A. Мексика — Южная Корея («Эстадио Гвадалахара», Сапопан, Мексика)

Группа A. Мексика — Южная Корея («Эстадио Гвадалахара», Сапопан, Мексика) 22.00. Группа D. США — Австралия («Сиэтл Стэдиум», Сиэтл, США)

20 июня

1.00. Группа C. Шотландия — Марокко («Бостон Стэдиум», Фоксборо, США)

Группа C. Шотландия — Марокко («Бостон Стэдиум», Фоксборо, США) 3.30. Группа C. Бразилия — Гаити («Филадельфия Стэдиум», Филадельфия, США)

Группа C. Бразилия — Гаити («Филадельфия Стэдиум», Филадельфия, США) 6.00. Группа D. Турция — Парагвай («Сан-Франциско Бэй Эреа Стэдиум», Санта-Клара, США)

Группа D. Турция — Парагвай («Сан-Франциско Бэй Эреа Стэдиум», Санта-Клара, США) 20.00. Группа F. Нидерланды — Швеция («Хьюстон Стэдиум», Хьюстон, США)

Группа F. Нидерланды — Швеция («Хьюстон Стэдиум», Хьюстон, США) 23.00. Группа E. Германия — Кот-д’Ивуар («Торонто Стэдиум», Торонто, Канада)

21 июня

3.00. Группа E. Эквадор — Кюрасао («Канзас Сити Стэдиум», Канзас-Сити, США)

Группа E. Эквадор — Кюрасао («Канзас Сити Стэдиум», Канзас-Сити, США) 7.00. Группа F. Тунис — Япония («Эстадио Монтеррей», Гуаделупе, Мексика)

Группа F. Тунис — Япония («Эстадио Монтеррей», Гуаделупе, Мексика) 19.00. Группа H. Испания — Саудовская Аравия («Атланта Стэдиум», Атланта, США)

Группа H. Испания — Саудовская Аравия («Атланта Стэдиум», Атланта, США) 22.00. Группа G. Бельгия — Иран («Лос-Анджелес Стэдиум», Лос-Анджелес, США)

22 июня

1.00. Группа H. Уругвай — Кабо-Верде («Майами Стэдиум», Майами, США)

Группа H. Уругвай — Кабо-Верде («Майами Стэдиум», Майами, США) 4.00. Группа G. Новая Зеландия — Египет («БиСи Плэйс Ванкувер», Ванкувер, Канада)

Группа G. Новая Зеландия — Египет («БиСи Плэйс Ванкувер», Ванкувер, Канада) 20.00. Группа J. Аргентина — Австрия («Даллас Стэдиум», Арлингтон, США)

23 июня

0.00. Группа I. Франция — Ирак («Филадельфия Стэдиум», Филадельфия, США)

Группа I. Франция — Ирак («Филадельфия Стэдиум», Филадельфия, США) 3.00. Группа I. Норвегия — Сенегал («Нью-Йорк Нью-Джерси Стэдиум», Нью-Джерси, США)

Группа I. Норвегия — Сенегал («Нью-Йорк Нью-Джерси Стэдиум», Нью-Джерси, США) 6.00. Группа J. Иордания — Алжир («Сан-Франциско Бэй Эреа Стэдиум», Санта-Клара, США)

Группа J. Иордания — Алжир («Сан-Франциско Бэй Эреа Стэдиум», Санта-Клара, США) 20.00. Группа К. Португалия — Узбекистан («Хьюстон Стэдиум», Хьюстон, США)

Группа К. Португалия — Узбекистан («Хьюстон Стэдиум», Хьюстон, США) 23.00. Группа L. Англия — Гана («Бостон Стэдиум», Фоксборо, США)

24 июня

2:.00. Группа L. Панама — Хорватия («Торонто Стэдиум», Торонто, Канада)

Группа L. Панама — Хорватия («Торонто Стэдиум», Торонто, Канада) 5.00. Группа K. Колумбия — ДР Конго («Эстадио Гвадалахара», Сапопан, Мексика)

Групповой этап — 3-й тур

24 июня

22.00. Группа B. Канада — Швейцария («БиСи Плэйс Ванкувер», Ванкувер, Канада)

Группа B. Канада — Швейцария («БиСи Плэйс Ванкувер», Ванкувер, Канада) 22.00. Группа B. Босния и Герцеговина — Катар («Сиэтл Стэдиум», Сиэтл, США)

25 июня

1.00. Группа C. Марокко — Гаити («Атланта Стэдиум», Атланта, США)

Группа C. Марокко — Гаити («Атланта Стэдиум», Атланта, США) 1.00. Группа C. Шотландия — Бразилия («Майами Стэдиум», Майами, США)

Группа C. Шотландия — Бразилия («Майами Стэдиум», Майами, США) 4.00. Группа A. Чехия — Мексика («Мехико Стэдиум», Мехико, Мексика)

Группа A. Чехия — Мексика («Мехико Стэдиум», Мехико, Мексика) 4.00. Группа A. ЮАР — Южная Корея («Эстадио Монтеррей», Гуаделупе, Мексика)

Группа A. ЮАР — Южная Корея («Эстадио Монтеррей», Гуаделупе, Мексика) 23.00. Группа E. Эквадор — Германия («Нью-Йорк Нью-Джерси Стэдиум», Нью-Джерси, США)

Группа E. Эквадор — Германия («Нью-Йорк Нью-Джерси Стэдиум», Нью-Джерси, США) 23.00. Группа E. Кюрасао — Кот-д’Ивуар («Филадельфия Стэдиум», Филадельфия, США)

26 июня

2.00. Группа F. Тунис — Нидерланды («Канзас Сити Стэдиум», Канзас-Сити, США)

Группа F. Тунис — Нидерланды («Канзас Сити Стэдиум», Канзас-Сити, США) 2.00. Группа F. Япония — Швеция («Даллас Стэдиум», Арлингтон, США)

Группа F. Япония — Швеция («Даллас Стэдиум», Арлингтон, США) 5.00. Группа D. Турция — США («Лос-Анджелес Стэдиум», Лос-Анджелес, США)

Группа D. Турция — США («Лос-Анджелес Стэдиум», Лос-Анджелес, США) 5.00. Группа D. Парагвай — Австралия («Сан-Франциско Бэй Эреа Стэдиум», Санта-Клара, США)

Группа D. Парагвай — Австралия («Сан-Франциско Бэй Эреа Стэдиум», Санта-Клара, США) 22.00. Группа I. Норвегия — Франция («Бостон Стэдиум», Фоксборо, США)

Группа I. Норвегия — Франция («Бостон Стэдиум», Фоксборо, США) 22.00. Группа I. Сенегал — Ирак («Торонто Стэдиум», Торонто, Канада)

27 июня

3.00. Группа H. Уругвай — Испания («Эстадио Гвадалахара», Сапопан, Мексика)

Группа H. Уругвай — Испания («Эстадио Гвадалахара», Сапопан, Мексика) 3.00. Группа H. Кабо-Верде — Саудовская Аравия («Хьюстон Стэдиум», Хьюстон, США)

Группа H. Кабо-Верде — Саудовская Аравия («Хьюстон Стэдиум», Хьюстон, США) 6.00. Группа G. Новая Зеландия — Бельгия («БиСи Плэйс Ванкувер», Ванкувер, Канада)

Группа G. Новая Зеландия — Бельгия («БиСи Плэйс Ванкувер», Ванкувер, Канада) 6.00. Группа G. Египет — Иран («Сиэтл Стэдиум», Сиэтл, США)

28 июня

0.00. Группа L. Панама — Англия («Нью-Йорк Нью-Джерси Стэдиум», Нью-Джерси, США)

Группа L. Панама — Англия («Нью-Йорк Нью-Джерси Стэдиум», Нью-Джерси, США) 0.00. Группа L. Хорватия — Гана («Филадельфия Стэдиум», Филадельфия, США)

Группа L. Хорватия — Гана («Филадельфия Стэдиум», Филадельфия, США) 2.30. Группа K. Колумбия — Португалия («Майами Стэдиум», Майами, США)

Группа K. Колумбия — Португалия («Майами Стэдиум», Майами, США) 2.30. Группа К. ДР Конго — Узбекистан («Атланта Стэдиум», Атланта, США)

Группа К. ДР Конго — Узбекистан («Атланта Стэдиум», Атланта, США) 5.00. Группа J. Алжир — Австрия («Канзас Сити Стэдиум», Канзас-Сити, США)

Группа J. Алжир — Австрия («Канзас Сити Стэдиум», Канзас-Сити, США) 5.00. Группа J. Иордания — Аргентина («Даллас Стэдиум», Арлингтон, США)